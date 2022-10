Srážku auta a vlaku u Kostelce n. L. nepřežili dva lidé, jeden je těžce zraněný

Kostelec nad Labem (Mělnicko) - Po srážce dodávky s osobním vlakem na přejezdu u Kostelce nad Labem na Mělnicku dnes ráno zemřeli dva muži. Třetího muže, kterým byl řidič dodávky, převezli záchranáři v těžkém stavu do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ve vlaku cestovalo deset lidí a strojvedoucí, který utrpěl lehké zranění. Provoz na trati z Brandýsa nad Labem do Neratovic je zastaven. Příčinou a okolnostmi nehody se policie zabývá. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli mluvčí policie, hasičů a záchranné služby. Odhadovaná škoda na vlaku je podle Martina Drápala z Drážní inspekce 200.000 korun. Podle něj je zraněn i jeden cestující.

"Událost máme hlášenou v 8:25 na železniční trati nedaleko Jiřic u Kostelce nad Labem, dodávka vjela na přejezdu pod osobní vlak, uvnitř byli tři lidé," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

"Dvě osoby na místě svým zraněním podlehly," uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková. Vrtulník na místo neletěl kvůli mlze.

Podle mluvčího krajských hasičů Jana Sýkory se nehoda stala na přejezdu, který je značen pouze křížem. Nehodu bude prošetřovat i Drážní inspekce

Pro lidi, kteří ve vlaku cestovali, přijel autobus. Místo vlaků jezdí mezi Neratovicemi a Brandýsem nad Labem autobusy, uvedly na webu České dráhy. Obnovení provozu se předpokládá ve 12:30.