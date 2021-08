Srážka vlaků podle německých médií ukazuje problémy železnice v ČR

Berlín - Dnešní tragická srážka expresu z Mnichova s protijedoucím regionálním osobním vlakem u obce Milavče na Domažlicku ukázala podle německých médií a expertů na problémy zastaralého zabezpečení železnice v České republice. V rozhovoru s bavorskou televizní stanicí BR24 řekl Lukas Iffländer z vedení německého sdružení cestujících PRO BAHN, že řada českých tratí je jen minimálně udržována a provozována ve značně zjednodušeném režimu.

"Pro infrastrukturu je dobře, že tyto tratě zůstaly v provozu, na druhé straně to ale znamená také bezpečnostní rizika," řekl Iffländer s tím, že mnohé současné tratě v Česku by v Německu byly nejpozději v 80. letech zrušeny.

Video: Hasiči pokračují v likvidaci následků srážky vlaků u Milavče

04.08.2021, 20:00, autor: ČTK/Václav Chaloukpa, zdroj: ČTK/Video

"Mnoho tratí v Česku stále není vybaveno vlakovým zabezpečovačem. To jsou systémy, které vlak automaticky zabrzdí, pokud projede červený signál," uvedl Iffländer. "V Česku sice mají LS (liniový vlakový zabezpečovač), který by německý systém PZB dokonce překonal, ale ten je jen na určitých úsecích," řekl. Doplnil, že vlaky v Česku často jezdí podle zjednodušeného řízení drážní dopravy, kdy se strojvedoucí orientuje sám podle jízdního řádu. "Právě odchýlení se od jízdního řádu třeba při zpožděních, nebo když si člověk splete dny v týdnu, jsou extrémně nebezpečné situace," dodal.

Video: Hasiči zveřejnili video ze zásahu u srážky vlaků na Domažlicku

04.08.2021, 20:00, autor: ČTK/Václav Chaloukpa, zdroj: ČTK/Video

A právě chybějící bezpečnostní systém podle Iffländera umožnil, že strojvedoucí expresu projel příkaz k zastavení. Jako řešení vidí Iffländer plošné nasazení zabezpečovacího systému ETCS. "A to ideálně na aplikační úrovni 2," řekl. To ale podle něj není levná záležitost. V Německu bude vybavení tratí tímto systémem do roku 2035 stát asi 30 miliard eur (763 miliard korun). "Česko by mohlo částečně těžit z toho, že převezme řešení z Německa," uvedl odborník s tím, že i tak částku odhaduje na 7,5 miliardy eur (191 miliard korun).

Video: Po srážce vlaků u Domažlic jsou tři mrtví

04.08.2021, 15:00, autor: ČTK/Václav Chaloukpa, zdroj: ČTK/Video

Na bezpečnostní problémy na českých železnicích a také silnicích dnes v souvislosti s nehodou upozornilo i německé sdružení Aliance pro koleje. To na twitteru zveřejnilo statistiku průměrného počtu mrtvých na miliardu "osobokilometrů", který představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru. Zatímco Německo je na železnici s hodnotou 0,03 lepší než unijní průměr 0,09, Česko s bilancí 0,29 za evropským blokem značně pokulhává.

O potížích s bezpečností v Česku informují také německá média. Agentura DPA napsala, že na české železnici stále dochází k nehodám a že místní zabezpečovací technika je na mnoha místech považována za zastaralou. Německá média rovněž připomínají, že při loňské srážce osobních vlaků u Perninku na Karlovarsku zahynuli dva lidé včetně jednoho Němce.