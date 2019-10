Srážka s člověkem ráno zastavila metro na části linky A

Praha - Provoz metra na lince A mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař se dnes brzo ráno na necelé dvě hodiny zastavil kvůli střetu soupravy s člověkem. Osoba, která spadla do kolejišti ve stanici Skalka, svým zraněním na místě podlehla, řekla ČTK mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Cestující museli místo metra jezdit povrchovou dopravou, dopravní podnik kvůli tomu upravil trasy některých tramvají a autobusů, vyplývá z informací na jeho webu.

Metro se zastavilo po 05:00. Tramvajová linka 7 byla prodloužena do zastávky Ústřední dílny DP, linka 13 ve směru z centra jezdila od Vozovny Strašnice na Strašnickou a Nádraží Strašnice. Autobusové linky končící v zastávkách Skalka a Depo Hostivař byly prodlouženy do zastávky Strašnická a linky 163, 208 a 223 na Želivského. "Provoz metra A obnoven v celé trase. Odkloněné autobusové a tramvajové linky se vrací na své trasy a postupně se rovnají do svých jízdních řádů," informovala kolem 07:00 na twitteru společnost Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí.

Příčiny smrtelné nehody nyní prověřují policisté.