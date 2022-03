Squatteři obsadili londýnskou rezidenci ruského miliardáře, policie je zatkla

Londýn - Skupina squatterů v Londýně na protest proti ruské invazi na Ukrajinu obsadila dům patřící ruskému miliardáři Olegu Děripaskovi, který má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Skupina obsadila rezidenci na Belgrave Square 5 a vydala prohlášení, podle nějž by měla budova sloužit jako centrum pro uprchlíky. Čtyři squattery, kteří původně odmítali opustit balkón rezidence, nakonec policie zatkla, informovala ruská služba stanice BBC. Ve Francii se do vily bývalého Putinova zetě Kirilla Šamalova vloupali dva aktivisté, kteří ji také chtěli nabídnout ukrajinským uprchlíkům. I je policie později zatkla.

Využití londýnských rezidencí ruských sankcionovaných oligarchů pro ukrajinské běžence dnes navrhl i starosta metropole Sadiq Khan. Podle BBC tento způsob vyžití nemovitostí nevyloučila ani kancelář britského premiéra Borise Johnsona.

"Ruští oligarchové, vy okupujete Ukrajinu, my okupujeme vás," stojí v prohlášení squatterů z Londýna. "Toto bohaté sídlo bude sloužit jako centrum pro pomoc uprchlíkům, Ukrajincům a lidem všech národů a etnik."

Skupina rovněž uvedla, že v "odporně nóbl" domě je asi 200 pokojů, v nichž je "tolik věcí, které by normální lidská bytost nikdy nepotřebovala". "Je obrovský. Ztratil jsem se ani nevím kolikrát. Je tam tolik nepotřebných místností, je tam kino, spousta drahých obrazů. Tohle všechno si nikdo nezaslouží," řekl jeden z protestujících novinářům.

V deklaraci se skupina hlásí k anarchismu, odsuzuje Putina a jeho politiku. Britské elity označuje za Putinovy nohsledy, kteří berou úplatky a spravují majetky oligarchů. Jak Putina, tak místní elity vykazuje skupina vulgárními termíny do patřičných mezí a vyzývá veřejnost k obsazení nemovitostí oligarchů i jinde.

Členové skupiny uvedli, že v budově neplánovali bydlet ani přespávat a chtěli se v ní pravidelně střídat a vyjadřovat svůj nesouhlas, čímž podle svého vyjádření nebudou porušovat zákon.

Na místo však brzy odpoledne dorazilo osm policejních vozů. Zásahová jednotka se nejprve snažila neúspěšně dostat na balkon po žebříku, následně rozrazila zamčené dveře a vnikla dovnitř. V domě nikoho nenašli, několik lidí však zůstávalo na balkoně. Policii se je nakonec podařilo přemluvit, aby balkon opustili.

Děripaskova mluvčí následně uvedla, že britská vláda tajně spolupracuje s osobami, které narušují soukromé vlastnictví. Dodala, že dům nepatří ruskému oligarchovi, ale členům jeho rodiny.

Aktiva Olega Děripasky, jednoho z řady ruských oligarchů, Británie zmrazila ve čtvrtek v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Děripaska vlastní podíly ve skupině En+ Group, významné těžební a energetické společnosti, která vlastní firmu UC Rusal, jednoho z největších světových výrobců hliníku, uvedla agentura Reuters. Jeho majetek v Británii se odhaduje na dvě miliardy liber, (téměř 60 miliard Kč) včetně portfolia nemovitostí.

Mluvčí premiéra Borise Johnsona uvedl, že vláda je ohledně ubytovávání ukrajinských běženců v rezidencích sankciovaných oligarchů "otevřena všem možnostem", zároveň ale upozornil, že tomuto kroku by zřejmě musela předcházet úprava zákona. Mluvčí doplnil, že mezi nemovitostmi, které by mohly posloužit jako útočiště uprchlíkům, by mohl být i hotel patřící londýnskému fotbalovému klubu Chelsea. Pod sankcemi se totiž kvůli svým vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina ocitl i majitel klubu Roman Abramovič.

Dva aktivisté dnes rovněž krátce obsadili luxusní vilu ve francouzském přímořském letovisku Biarritz, která podle médií patří ruskému podnikateli Šamalovi. Ten byl v minulosti ženatý s Putinovou dcerou Jekatěrinou Tichonovovou. Aktivisté Pierre Haffner a Sergej Saveljev tvrdí, že v domě našli jeden ze Šamalovových pasů a překlad moskevského účtu za elektřinu.

Haffner a Saveljev na sociálních sítích oznámili, že vyměnili zámky a dům nabídnou lidem, kteří prchají před válkou. Zveřejnili také snímky a videa, na kterých pózují na balkoně vily s ukrajinskou vlajkou.

Policie později oba muže zatkla a místní prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování kvůli podezření z vloupání.

Zakladatel nevládní organizace Gulagu.net Vladimir Osečkin vyzval na facebooku místní úřady, aby muže okamžitě propustily a vilu nabídly uprchlíkům. Gulagu.net se věnuje odhalování a zveřejňování případů mučení v ruských věznicích.