Spropitné v restauracích nedává přes 21 pct lidí, uvádí analýza

Praha - Přes 21 procent lidí v restauracích a dalších podnicích nedává žádné spropitné, oproti loňsku je to zhruba o dvě procenta větší podíl návštěvníků pohostinství. Lidé v restauracích letos nejčastěji dávají spropitné kolem pěti procent, minulý rok nejvíce dávali kolem deseti procent. Průměrné spropitné k polovině letošního roku bylo 6,12 procenta z útraty. Na tiskové konferenci to novinářům řekl Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která poskytuje pokladní systémy zhruba 8000 podnikům. Výši spropitného analyzovala Dotykačka spolu se společností Qerko.

Do statistik spropitného se podle Sirotka může promítat například situace, kdy u jednoho stolu platí více lidí a spropitné dá pouze jeden z nich. Zároveň se do statistik nepromítají transakce v hotovosti, které nelze zaevidovat.

Kolem pěti procent se spropitné pohybuje v téměř 37 procentech případů, loni to bylo 35 procent. Kolem deseti procent je letos spropitné v 33,5 procentech transakcí, loni to bylo přes 38 procent.

Lidé podle Sirotka jako spropitné dávají zhruba stejnou částku jako loni, tedy jako jsou běžně zvyklí. "Tím, jak se zvyšují ceny, tak procento z útraty se snižuje," řekl. Podle takzvaného gastroindexu, který Dotykačka sestavuje z 50 položek typických pro restaurace a podobné podniky, byly letos v srpnu ceny meziročně o osm procent vyšší. Proti roku 2019 jsou vyšší o 36 procent.

Z dat také vyplynulo, že 28 procent lidí si letos k jídlu v podnicích nedává nápoje. V roce 2021 to bylo 24 procent. "Muži mají tendenci se více odbývat. Průměrná útrata muže a ženy se liší o deset procent," doplnil Sirotek s tím, že ženy si k jídlu častěji objednávají právě i nápoje.

Podle Dotykačky také v posledních dvou letech lidé více utrácejí o víkendech. Ve všední den 12 procent lidí utratí za jídlo více než 350 korun, zatímco o víkendech je to 38 procent návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2021 podíl vzrostl o šest procent, dodal Sirotek.

Dotykačka: Srpnové ceny v gastronomii byly oproti roku 2019 vyšší o 36 procent

Srpnové ceny v české gastronomii byly oproti roku 2019 vyšší o 36 procent. Vyplývá to z takzvaného gastroindexu společnosti Dotykačka, který analyzuje data z pokladních systémů. Index obsahuje 50 položek včetně jídel a nápojů z různých typů provozoven. Novinářům to dnes řekl Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka. Oproti minulému roku byly ceny podle indexu o osm procent vyšší.

Gastroindex sleduje typická jídla v českých restauracích a hospodách. Například průměrná cena guláše od roku 2019 vzrostla o 42 procent ze 119 na 169 korun. Za hamburger lidé letos v srpnu zaplatili v průměru 201 korun, za poslední čtyři roky ceny vzrostly o 45 procent. O 51 procent byla letos v srpnu vyšší průměrná cena polévky, stála 54 korun.

Pivo zdražilo o roku 2019 podle dat společnosti o 35 procent, v srpnu byla jeho průměrná cena v celé ČR 49 korun. Cena vodky byla o 39 procent vyšší, za panáka lidé v průměru zaplatili 52 korun. O více než čtvrtinu jsou dražší i například steaky, pizza nebo minerální voda.

Meziročně v srpnu ceny podle indexu Dotykačky vzrostly o osm procent, stejně oproti loňsku zdražily například pivo nebo káva. Sirotek poukázal na to, že míra zdražování meziročně postupně klesá. V lednu byly podle indexu ceny vyšší o více než 12 procent, za celý rok podle něj ceny meziročně stoupnou zhruba o šest až sedm procent vyšší.

Stejně jako v minulých měsících lze sledovat, že podle dat rostou nejvíce tržby v gastronomii v Praze, uvedl. Od ledna do srpna byly meziročně o 11 procent vyšší. O pět procent vzrostly v regionálních městech, naopak v menších městech a nejmenších obcích tržby buď nijak nerostly nebo i mírně klesly.

Letošní letní sezona byla podle společnosti slabší než loni. V červenci a srpnu byly tržby v gastronomii meziročně nižší o dvě procenta. Kromě Prahy, kde vzrostly o čtyři procenta, klesaly jak v regionech, tak menších sídlech. Největší propad zaznamenala Dotykačka u klubů nebo diskoték, kterým poklesly tržby v letních měsících o 21 procent.

Podle společnosti to může být způsobenou změnou typického chování lidí, kteří více chodí do podniků odpoledne nebo v podvečer. To je také častěji zavede více do kaváren, kterým podle dat tržby v červenci a srpnu vzrostly meziročně o čtyři procenta.

Průměrné ceny v roce 2019 a míra zdražení k srpnu 2023:

Produkt Cena 2019 Cena v srpnu 2023 Nárůst k srpnu 2023 Šumivé víno 246 278 13 % Pizza 138 178 29 % Steak 175 228 30 % Vodka 37 52 39 % Guláš 119 169 42 % Káva 37 52 41 % Pivo 36 49 35 % Burger 139 201 45 % Minerální voda 29 36 26 % Polévka 36 54 51 %

Zdroj: Dotykačka