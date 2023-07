Sprinter Macík na mistrovství republiky překvapil českým rekordem na dvoustovce

Tábor - Sprinter Ondřej Macík na atletickém mistrovství republiky v Táboře překvapil českým rekordem na dvoustovce. Vylepšil si osobní maximum o čtvrt sekundy na 20,39 a o šest setin posunul dva roky starý rekordní výkon Jana Jirky z národního šampionátu ve Zlíně.

Dvaadvacetiletý Macík letos vyhrál na dvoustovce halový domácí šampionát, ale venku získal první titul. Ve finále porazil o dvanáct setin Eduarda Kubelíka. Bronz získal Tomáš Němejc (20,82).

Rekordnímu času sám nevěřil."Je neuvěřitelně neočekávaný. Šel jsem sem s tím, že chci běžet 20,60, což je entry standard atletického svazu, abych se mohl kvalifikovat na mistrovství Evropy, když budu v rankingu. Dopadlo to ještě líp, než jsem čekal," rozplýval se. O českém rekordu se mu ani nesnilo. "Říkal jsem si, že někdy, ale ne že to dám tuhle sezonu a na tomhle závodě. Podmínky nebyly úplně úžasné, si myslím, ale prostě to jelo," dodal.

Skvělý výkon předvedla na jihu Čech také Nikoleta Jíchová, která si v závodě na 400 metrů překážek vylepšila osobní rekord na 54,88 sekundy. Poprvé v kariéře pokořila hranici 55 sekund a o dvě setiny splnila ostrý limit na mistrovství světa v Budapešti.

Dvaadvacetiletá Jíchová pokračuje ve výkonnostním růstu. Loni končila sezonu výkonem 55,48 sekundy, letos ubrala dalších šest desetin. Z výkonu byla nadšená. "Čekala jsem, že poběžím dobře, ale fakt extrémně se mi nepovedly překážky, přeběhy, technika, třeba 15 metrů do cíle jsem si říkala: Sakra, tohle bude blbý. Pak jsem proběhla cílem a nechápala jsem to," radovala se. Byla přesvědčená, že za životní čas vděčí dobré běžecké formě. "Dneska to nebylo o překážkách nebo o rytmu, bylo to o samotné čtvrtce."

Vzápětí prolomil bariéru na dlouhých překážkách také Müller, který se poprvé dostal pod 49 sekund. Nejdříve na časomíře svítilo 49,00, ale pak byl jeho oficiální výkon upraven na 48,96. "Dvacet vteřin jsem hypnotizoval tabuli, aby to pod těch 49 bylo. Je to krásné. Konečně si můžu říkat překážkář," řekl.

V soutěži oštěpařek nepřidala šestnáctý domácí titul světová rekordmanka Barbora Špotáková, která už loni ukončila profesionální kariéru. Výkonem 57,13 metru ze druhé série dlouho vedla, ale nakonec ji posledním pokusem porazila Petra Sičaková. Ta o 60 centimetrů přehodila hranici 58 metrů. "Druhé místo je nádherné, to je velká spokojenost," pochvalovala si Špotáková, která absolvovala v této sezoně druhý závod po Zlaté tretře.

Ráno se vůbec necítila dobře. "Mám totiž problémy s patou a dneska mě bolela úplně nejvíc, že jsem myslela, že se ani nerozejdu. Pak se to rozhýbalo, trochu jsem se trápila s rozběhem, ale nebyla jsem jediná. Trochu mě mrzí, že jsem netrefila ani jeden hod, takový ten pocit, že to vyletí. Takové ušmudlané hody," dodala.

Osmý titul získal koulař Tomáš Staněk, který zvítězil výkonem 21,13 metru. Byl rád, že soutěž zvládl zdravotně. "Koleno drží, teď už jsem mohl trošku přitrénovat, což jsem hlavně směrem k mistrovství světa potřeboval. Dneska jsem to šel z plného tréninku, včera jsem měl těžší posilovnu, protože jsme si s trenérem řekli, že je jedno, jestli vyhraju o dva, tři nebo čtyři metry. Hlavní bylo vyhrát, pro mě je teď důležité hlavně trénovat," řekl.

Tyčkařkám podle očekávání kralovala další medailistka z HME Amálie Švábíková, která zapsala 460 centimetrů. Ještě se koná soutěž oštěpařů se stříbrným olympijským medailistou Jakubem Vadlejchem.

Mistrovství ČR v atletice v Táboře:

Muži:

200 m (vítr +0,2 m/s): 1. Macík (Dukla Praha) 20,39 - český rekord, 2. Kubelík (Atletika Jihlava) 20,51, 3. Němejc (Dukla Praha) 20,82.

400 m: 1. Krsek (TEPO Kladno) 45,79, 2. Šorm (Dukla Praha) 45,89, 3. Desenský (Sokol Hradec Králové) 46,44.

800 m: 1. Dudycha (AC Vysoké Mýto) 1:47,68, 2. Šnejdr (Dukla Praha) 1:48,25, 3. Kotyza (Univerzita Brno) 1:48,46.

1500 m: 1. Sasínek (AK Hodonín) 3:38,71, 2. Friš 3:40,19, 3. Davidík (oba Dukla Praha) 3:41,50.

400 m př.: 1. Müller 48,96, 2. Pešta (oba Dukla Praha) 50,64, 3. Bix (TJ Znojmo) 50,97.

Výška: 1. Štefela 221, 2. Adámek (oba Škoda Plzeň) 217, 3. Bělík (Sokol Hradec Králové) 209.

Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 815, 2. Jodl (Sokol Č. Budějovice) 749, 3. Kováč (Olymp Praha) 736.

Koule: 1. Staněk (USK Praha) 21,13, 2. Tadeáš Procházka (TEPO Kladno) 18,15, 3. Tomáš Procházka (Škoda Plzeň) 17,53.

Kladivo: 1. Hájek (Dukla Praha) 73,77, 2. Camara (Athletic Club Ústí n/L) 63,83, 3. Janoušek (AC Česká Lípa) 61,74.

Oštěp: 1. Vadlejch 84,68, 2. Florian (oba Dukla Praha) 74,41, 3. Kozač (Škoda Plzeň) 73,96.

4x400 m: 1. Univerzita Brno (Plaček, Hroch, Kotyza, Tuček) 3:12,89, 2. AC Mladá Boleslav 3:16,28, 3. Atletika Stará Boleslav 3:18,23.

Ženy:

200 m (-0,3 m/s): 1. Bendová (Olymp Praha) 23,33, 2. Kožuškaničová 23,61, 3. Pírková (obě USK Praha) 23,77.

400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,13, 2. Manuel (Tábor) 51,23, 3. Petržilková (Škoda Plzeň) 51,25.

800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:03,99, 2. Štoudková (AK L. Daňka Blansko) 2:04,06, 3. Millerová (USK Praha) 2:04,37.

1500 m: 1. Mäki (Olymp Praha) 4:12,71, 2. Kouřilová (Mor. Slavia Brno) 4:23,86, 3. Štoudková (AK L. Daňka Blansko) 4:24,11.

400 m př.: 1. Jíchová (Dukla Praha) 54,88, 2. E. Bendová 56,83, 3. Bartošíková (obě Olymp Praha) 58,19.

Tyč: 1. Švábíková (USK Praha) 460, 2. Ondrová (Olymp Praha) 430, 3. Pöschlová (TEPO Kladno) 420.

Dálka: 1. Kučerová (Olymp Brno) 615, 2. Volná 610, 3. Suchá (obě Škoda Plzeň) 609.

Oštěp: 1. Sičaková (Škoda Plzeň) 58,60, 2. Špotáková (Dukla Praha) 57,13, 3. Tabačková (Atletika Poruba) 56,66.

4x400 m: 1. Škoda Plzeň (Matoušková, Suráková, Jonášová, Petržilková) 3:39,54, 2. USK Praha 3:41,80, 3. Olymp Praha 3:43,41.