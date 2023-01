Správci uzavřou Pražské jezulátko, Babiš by ho podle nich zneužil ke kampani

Ilustrační foto - Bílé šatičky jako symbol slavnosti má na sobě v době Vánoc oblečena soška malého ježíška, známá jako Pražské Jezulátko (na snímku z 22. prosince). Do Kostela Panny Marie Vítězné na pražské Malé Straně ho přicházejí navštěvovat poutníci i turisté z celého světa.

Praha - Kostel Pražské Jezulátko se v úterý dopoledne kvůli chystané návštěvě prezidentského kandidáta Andreje Babiše uzavře. Správci nechtějí, aby předseda hnutí ANO Babiš zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani. ČTK to večer řekl rektor kostela Pavel Pola. Zároveň se návštěvníkům omluvil za komplikace. Babiš ČTK řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl.

"Vzhledem k načasování a mediální prezentaci této návštěvy ji jednoznačně považujeme za součást předvolební kampaně, která je navíc vedena velmi útočným a strach vyvolávajícím stylem, a se kterou se rozhodně nemůžeme ztotožnit," uvedl Pola. "Nepřejeme si, aby toto celosvětově známé poutní místo a významný náboženský symbol, kterým je soška Pražského Jezulátka, byly zneužity k takovýmto účelům," doplnil. Babiš stejně jako ostatní návštěvníci může podle něj kostel navštívit jindy k osobním modlitbám.

Babiš ČTK řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Naposledy tam byl 12. ledna a nikde to tehdy nezveřejnil, přestože to bylo krátce před prvním kolem volby, uvedl. Poznamenal také, že jezulátko, které dostal darem, nosí u sebe. Dále Babiš řekl, že agresivní kampaň nedělá na rozdíl od druhého kandidáta, bývalého představitele české armády a NATO Petra Pavla. Na sobotní tiskové konferenci po prvním kole volby se do něj ale ostře pustil.

"Je mi to líto. Půjdu tam jindy a nikdo o tom nebude vědět," dodal expremiér. Uvedl také, že Pavel měl v roce 2019 v kostele přednášku.

Babiš chtěl kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, přezdívaný Pražské Jezulátko, navštívit v úterý dopoledne. Během dne se chystá také na výstavu korunovačních klenotů a do Sněmovny na hlasování o nedůvěře vládě. Start Babišovy předvolební kampaně před druhým kolem voleb označili politologové a komentátoři za útočný. Sám Babiš přitom několikrát zopakoval, že chce vést pozitivní kampaň.