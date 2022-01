Správa železnic letos zprovozní na jihu Čech dva úseky koridoru

České Budějovice - Správa železnic (SŽ) letos zprovozní v jižních Čechách dva úseky IV. železničního koridoru. Od července začnou jezdit vlaky v části Sudoměřice - Votice, od září v části Soběslav - Doubí. Mezi Sudoměřicemi a Voticemi bude od dubna tříměsíční výluka. Letos začne SŽ také stavět nový most v Červené nad Vltavou na Písecku. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Na úseku ze Sudoměřic do Votic, dlouhém 19 kilometrů, bude nově dvoukolejný provoz. Stavba začala v květnu 2018, skončí v roce 2023. "Už letos ale vlaky začnou využívat přibližně devatenáct kilometrů prakticky nové trati, v drtivé většině vedené po přeložce. Její dominantami jsou tři viadukty v okolí Heřmaniček, dva tunely Deboreč a Mezno, jedna nová stanice a pět nových zastávek," řekla mluvčí.

První vlak projede po nové trati prvního července. Cestující čeká kvůli stavbě od 2. dubna do 30. června nepřetržitá výluka. Potom se bude jezdit po jedné koleji, dvoukolejný provoz začne 1. září. Součástí úseku bude železniční most u Heřmaniček, dlouhý 240 metrů. Náklady na stavbu úseku jsou 6,7 miliardy korun.

Od září se začne jezdit částí koridoru Soběslav - Doubí. Správa železnic na ní pracuje od srpna 2019. Místo jednokolejné trati bude nová dvoukolejná, povede částečně souběžně s dálnicí D3. Bude dlouhá 8,8 kilometru, nahradí současnou zastaralou jednokolejnou trať. Vzniknou dvě nové zastávky a několik mostů přes potoky a rybník. Práce za 4,8 miliardy skončí letos v listopadu. Provoz po jedné koleji začne 1. září, po obou kolejích se bude jezdit od 30. listopadu.

"Staví se nová dvoukolejná trať s plánovanou rychlostí 200 kilometrů v hodině, která nahradí současnou jednokolejnou trať, na které se rychlost pohybuje mezi osmdesáti a sto kilometry v hodině," uvedla mluvčí. Součástí stavby budou 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel, 832 metrů dlouhá estakáda přes údolí Černovického potoka, estakáda přes Kamenný rybník dlouhá 263 metrů a přeložka silnice II/135. Vznikne i zastávka Myslkovice. Dělníci teď hlavně dělají výkopové práce, zakládají násypová tělesa, také betonují výjezdový portál Zvěrotického tunelu.

V roce 2023 chce SŽ začít razit Chotýčanský tunel. "Budou to dva tunely, máme dohody s místními zastupiteli," řekl loni generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Až bude celý koridor hotový, podle odhadů v roce 2028, jízda z Prahy na jih potrvá hodinu a půl, rychlost by mohla být až 200 kilometrů za hodinu.

Loni v prosinci zahájila Správa železnic přípravné práce jako kácení dřevin pro nový železniční most u Červené nad Vltavou na Písecku. S rozpětím oblouku 156 metrů bude jedním z největších v Česku, dlouhý bude 316,3 metru. Most postaví za 543,6 milionu Kč Metrostav, práce by měly skončit v říjnu 2024, sdělil ČTK již dříve mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Trať vede nad nádrží Orlík. Původní most z konce 19. století se stal kulturní památkou a nesmí se zbourat, což SŽ původně plánovala.