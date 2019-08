Správa železnic letos zahájí desítky staveb, utratí 43,5 miliardy Kč

Praha - Správa železnic letos zahájí desítky projektů modernizace železniční infrastruktury, včetně šesti nádražních budov. Celkem na investice do železnice letos vynaloží 43,5 miliardy korun. Dosud dokončila práce na deseti budovách a řadě tratí, desítky jsou rozestavěné. Informovala o tom Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v tiskové zprávě. Loni stát na železnici investoval přes 42 miliard korun.

"V letošním roce jsme dokončili významné stavby v Plzni, Karlových Varech nebo Čelákovicích. Hotové jsou další opravy tratí, například Lovosice-Louny nebo Týniště nad Orlicí-Broumov," uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Další velké stavby organizace zahájila. Jde například o elektrizaci tratí Uničov-Olomouc a Šakvice-Hustopeče u Brna, na čtvrtém koridoru oprava úseku Soběslav-Doubí u Tábora nebo čtyři stavby v Podkrušnohoří. "V přípravě jsou další desítky investičních akcí," dodal Svoboda.

Mezi další rozestavěné projekty patří oprava úseků Sudoměřice-Votice, Beroun-Králův Dvůr, v hlavním městě pak trať mezi Hostivaří a hlavním nádražím a rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Na Moravě pokračují práce mezi Hrušovany u Brna a Židlochovicemi nebo na brněnském hlavním nádraží, kde se rekonstruuje zabezpečovací zařízení.

Další letošní investice SŽDC míří do nádražních budov. V polovině roku na nich organizace utratila 568 milionů korun, což je přibližně polovina z toho, co SŽDC na nádraží plánovala letos vynaložit. Dokončeno je deset oprav budov, dalších 13 je rozestavěných. Práce na dalších šesti místech by měly začít do konce roku. Mezi největší rozestavěné nebo připravované stavby patří nádraží v Berouně, Havířově nebo Fantova budova hlavního nádraží v Praze.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zahájil v červenci kontrolu ministerstva dopravy a SŽDC, kde prověřuje právě použití peněz na rekonstrukce nádraží. NKÚ zjišťuje, zda je podpora nastavena tak, aby splnila své cíle a pomohla zlepšit stav osobních nádraží. "Jedná se o nový program, ve kterém je na léta 2017-2022 vyčleněno téměř devět miliard korun. Budovy osobních nádraží jsou často ve velmi špatném stavu a jedná se přitom mnohdy o historicky cenné budovy," uvedl NKÚ. Kontrola skončí v dubnu příštího roku.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17.000 lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.

Letos dokončené opravy výpravních budov:

Karlštejn

Nelahozeves

Hořovice

Uhlířské Janovice

Jistebník

Návsí

Český Krumlov

Kaplice

Starý Plzenec

Kralupy nad Vltavou

V současnosti opravované výpravní budovy:

Fasáda Fantovy budovy (Praha hl. n.)

Kolín

Přerov

Semily

Šternberk

Havířov

Přibyslav

Nedvědice

Nový Bydžov

Moravské Bránice

Bludov

Břeclav

Ledečko

Zahájení oprav do konce roku 2019:

Beroun

Frenštát pod Radhoštěm

Brantice

Hanušovice

Hrušovany nad Jevišovkou

Křižanov