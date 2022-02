Správa železnic bude mít letos rozpočet 53 miliard Kč, odloží některé stavby

Praha - Správa železnice bude letos hospodařit s rozpočtem 53 miliard korun, z toho 37 miliard by měla mít na investice. Se stejnou částkou organizace začínala i loni, nakonec však měla skoro 60 miliard korun. Správa bude muset kvůli úsporám odložit zahájení některých připravovaných staveb, šetřit bude i na údržbě. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Ministr plánuje změny ve správní radě organizace.

"V oblasti objemu investic držíme nastavené tempo a úspory hledáme hlavně v údržbě. Prioritou je pak další postup v přípravě vysokorychlostních tratí, které nás propojí s Evropou a přinesou velké ekonomické benefity," řekl Kupka.

Mezi klíčové stavby, ve kterých by se mělo pokračovat, zařadil přestavbu železničního uzlu u Pardubic, rekonstrukci trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí, obnovu trati z Velimi do Poříčan, dále úseky Mstětice-Praha Vysočany, Adamov-Blansko, Sudoměřice-Votice, Soběslav-Doubí nebo železniční uzel Plzeň.

Správa zároveň hledá úspory. Vedle údržby pozdrží zahájení některých připravovaných projektů, u kterých už začala soutěž na zhotovitele. Týká se to například trati Kladno-Kladno Ostrovec, u které organizace zahájila tendr loni na podzim. Déle bude zřejmě trvat i příprava rekonstrukce úseku z pražského Smíchova do Berouna. Stát bude podle Svobody na tyto i další projekty hledat peníze, v případě úspěchu stavby zahájí. Zcela rušit se ovšem podle šéfa správy zatím žádné stavby nebudou. Organizace také nadále počítá se zaváděním zabezpečovacího systému ETCS na hlavních tratích do roku 2025, šetření ovšem zřejmě ovlivní harmonogram jejich příprav. Kupka k pozdržení některých projektů poznamenal, že na ně v původním návrhu rozpočtu nebyly peníze.

Odklad se nebude týkat už zahájených staveb. Pokračovat se bude také v renovaci 53 nádražních budov. Dokončeny budou například rekonstrukce památkově chráněných staveb v Českých Budějovicích, Praze, Plzni nebo v Pardubicích. Správa také dokončí už rozpracované akce na minimálně 150 železničních přejezdech. Letos na ně chce dát přes 2,4 miliardy korun.

Svoboda také upozornil na to, že téměř po celý rok bude kvůli pokračující modernizaci přerušen provoz mezi Brnem a Blanskem. Jezdit se naopak začne na úsecích čtvrtého železničního koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi a také Soběslaví a Doubím. Železniční síť se tak rozroste o 28,7 kilometru a sedm zastávek.

Ministr také řekl, že k prioritám vlády patří vysokorychlostní tratě. Během letošního roku chce Kupka předložit věcný záměr zákona, který by se rychlodráhám věnoval. Zároveň chce zintenzivnit přípravu a propagaci jednotlivých projektů.

Kupka dodal, že změny ve vedení Správy železnic zatím nechystá. Promění se ovšem zastoupení ve správní radě organizace, které jmenovala předchozí vláda. Loni se členem rady stal například bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Změny ve správní radě, která schvaluje zásadní činnosti organizace včetně její koncepce, hospodaření nebo organizační struktury, se podle Kupy uskuteční zhruba do jednoho až dvou měsíců. Konkrétní jména ale neřekl.

V loňském roce správa podle Svobody dokončila modernizace a opravy 97 kilometrů tratí, dále rekonstrukci 73 nádražních budov v hodnotě dvou miliard korun a také zabezpečení železničních přejezdů.