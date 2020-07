Správa rezerv ukončila příjem nabídek na sedm typů pomůcek

Praha - Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ukončila příjem nabídek na dodání sedmi typů zdravotnických ochranných pomůcek. Na 27 dílčích zakázek obdržela 131 nabídek. Například u zakázky na 16 milionů roušek, jež byla rozdělena na čtyři části, jich správa registruje 58. ČTK to sdělil předseda SSHR Pavel Švagr.

Správa konkrétně ukončila zakázky na dodávky zhruba 1,1 milionu respirátorů třídy FFP3, 16 milionů roušek, 14,5 milionu zdravotnických rukavic, 256.000 ochranných brýlí, 167.000 štítů, 357.000 návleků a 723.000 čepic.

"Teď je budeme vyhodnocovat. Stále platí, že když půjde všechno hladce, tak bychom mohli na začátku srpna podepsat první smlouvy s vítěznými dodavateli," uvedl Švagr. Pětinu z objemu zakázky bude podle smluv muset firma dodat do českých rezerv do 30 dní, zbytek do dalších dvou měsíců. SSHR již dříve vypsala také zakázky na 1,5 milionu respirátorů třídy FFP2, 200.000 výtěrových setů, 63.000 rychlotestů a 2800 filtrů.

"V posledních dnech si některé firmy stěžovaly na to, že jsme vypsali příliš tvrdá kritéria, například když požadujeme platný certifikát Evropské unie. Vznesli jsme proto dotaz na Českou obchodní inspekci a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Podle nich je požadavek plné certifikace oprávněný. Částečné certifikáty byly vydávány firmám pouze pro zásobování během nouzového stavu," konstatoval Švagr.

Podle šéfa SSHR není vyloučené, že některé výrobky s částečným certifikátem nemusí splnit podmínky na plnou certifikaci CE. "Druhá vlna epidemie koronaviru přitom může udeřit kdykoliv a tyto výrobky musí mít požadovanou kvalitu třeba i za půl roku," dodal.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím SSHR nakoupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Nákup rozdělí na dvě fáze. V první fázi správa koupí polovinu požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun. Pro druhou část vznikne takzvaný rezervační systém, přes který bude možné u vybraných dodavatelů rezervovat materiál a předfinální produkt, uvedl tehdy vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Pořizují se ochranné pomůcky ve 13 kategoriích. Jde o respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sety bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce.

SSHR schraňuje komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. Květnovým rozhodnutím vlády se správa stala také centrálním místem nákupů ochranných prostředků pro potřeby organizačních složek státu pro období mimo krizový stav.