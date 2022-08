Správa NP České Švýcarsko si ve čtvrtek převezme další hašené území

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči v Českém Švýcarsku připravují zbylé území, které zasáhl požár, na předání správě národního parku a požárním hlídkám. Lesní porost začal v rezervaci hořet 24. července, nakonec se rozšířil na 1060 hektarů. Hasiči zasahují už jen na několik desítkách hektarů. Správa národního parku si již část plochy převzala, další část správě parku hasiči předají ve čtvrtek. O jakou lokalitu půjde, rozhodne ve čtvrtek ráno velicí štáb. Novináře o tom dnes večer informovala mluvčí hasičů Martina Götzová.

"Letová činnost na české i německé straně je teď ve večerních hodinách ukončována, mohou tak vzlétnout naše drony," řekla Götzová s tím, že přístroje s termokamerami budou požářiště prozkoumávat kvůli případným ohniskům i ve čtvrtek ráno. Do zásahu se dnes zapojilo pět helikoptér, které prolévaly půdu, kde se ještě objevují ohniska. Podle mluvčí jde o velmi malá ohniska, která se dál nešíří.

Hasiči potřebují dostat technické prostředky a dopravní vedení do velmi těžko přístupných míst. Proto dnes jedno z čerpadel a další vybavení přepravoval slovenský vrtulník v podvěsu tam, kam nelze techniku dopravit po zemi. Slovenský Hasičský a záchranný zbor na svém facebooku dnes večer uvedl, že z vrtulníku nejprve slanili na špatně přístupné místo dva slovenští hasiči a následně vrtulník dopravil na místo i potřebný materiál. "Díky doplnění dalších hadic a čerpadla mohli zasahující hasiči na hřebeni vytvořit posilové vedení, a zefektivnit tak likvidační práce," oznámil sbor.

Správa parku zatím převzala oblast nedaleko obce Janov, část území severozápadně od Vysoké Lípy a část plochy na východ od Pravčické brány. Správa musí zajistit dobrovolné hasiče, kteří budou na místa dohlížet kvůli hrozbě vzniku nových ohnisek. Potřebují nejméně 15 jednotek dobrovolných hasičů. Pokud bude pokračovat zásah hasičů v Českém Švýcarsku podle předpokladu, měli by hasiči předat správě parku poslední část požářiště do pátku. Evakuovaní obyvatelé ze Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky by se mohli podle starosty obce Zdeňka Pánka vrátit do svých domovů v sobotu.

Požár likvidovalo v jednu chvíli i 1000 hasičů, České Švýcarsko už záchranáři postupně opouští. Dnes odjela asi stovka hasičů z Olomouckého, Zlínského, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Následující dny bude redukce pokračovat. Na místě ještě zůstává záchranářský kamion Golem, kde bylo od jeho příjezdu ošetřeno asi 110 hasičů.