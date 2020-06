Spotřebitelé budou podle odpůrců jádra za bloky Dukovan doplácet

Praha - Až 20 miliard korun ročně by mohli spotřebitelé zaplatit navíc za cenu elektřiny z plánovaných nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Na tiskové konferenci v Senátu to dnes uvedl Edvard Sequens z ekologického sdružení Calla. Podle odpůrců projektu bude výstavba trvat déle než vládou plánovaných sedm let, což stavbu prodraží. Jisté nejsou podle nich ani ceny elektřiny v době, kdy by měly bloky elektřinu do sítě začít dodávat. Ekologové tak varují před dopadem investic do stavby na ceny elektřiny pro konečné spotřebitele. Vyjádření ministerstva průmyslu ČTK zjišťuje.

Sequens vládní plán nazval jaderným tunelem České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím nepřineslo žádné analýzy, uvedl. "Cena elektřiny z takového bloku nebude pod 80 eury, ale někde kolem 130 až 140 euro na megawatthodinu, což odpovídá prognózám bank. Takto vysoká reálná cena tu hrozí," uvedl. Rozdíl mezi náklady na elektřinu a cenou na trhu budou doplácet spotřebitelé. Nedoplatek zaplacený v konečné fázi spotřebiteli bude činit až 20 miliard ročně, vypočítal. Na problém přitom podle něj upozorňuje i ministerstvo financí.

Podle vládní dohody stát poskytne energetické společnosti ČEZ na stavbu nového bloku půjčku, požadovat bude takzvanou stavbu na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. Cílem stavby nového jaderného bloku je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zajištění přiměřené a nízké ceny elektřiny pro spotřebitele a energetické soběstačnosti ČR. Vychází z předpokladu, že velkoobchodní cena elektřiny poroste a lidé na stavbě Dukovan vydělají. V opačném případě bude podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) dopad v desítkách korun ročně za rodinu, což je podle něj daleko méně, než lidé každoročně platí ve fakturách za elektřinu na podporu takzvaných podporovaných zdrojů. Podle analytiků lze ale cenu elektřiny dlouhodobě predikovat jen stěží.

Tendr na výběr dodavatele bloku by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036. Na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle ČEZ zhruba šest miliard eur (asi 162 miliard korun).

Podle Sequense je ale vysoce pravděpodobné, že stavba se protáhne, kdy i nejrychleji postavené jaderné elektrárny ve světě byly dokončeny nejdříve během osmi až deseti let, poznamenal. Zpoždění s sebou přitom nese automaticky prodražení. Další neznámou v rozpočtu by bylo, kdyby se vláda rozhodla pro dosud nikdy nerealizovaný projekt. Pokud do tendru budou připuštěny projekty, které figurují dosud jen na papírech, které nikdo nikdy nestavěl, je jisté, že problémy nastanou, dodal.