Spotřeba plynu ve čtvrtletí klesla o 14,4 %, byla nejnižší od roku 2001

Praha - Češi pokračují v rekordních úsporách plynu, v prvním čtvrtletí letošního roku snížili spotřebu meziročně o 14,4 procenta. Celkem tak spotřebovali 2,52 milionu metrů krychlových plynu, což je nejméně od roku 2001, odkdy se vedou statistiky. ČTK o tom dnes informoval v tiskové zprávě Energetický regulační úřad (ERÚ). V zásobnících bylo na konci března 1,696 milionu metru krychlových, což odpovídá takřka čtyřnásobku loňského stavu zásob ze stejného období.

Pokles spotřeby je patrný ve všech kalendářních měsících prvního kvartálu. Největší pokles úřad zaznamenal v lednu, kdy se využití plynu snížilo oproti loňsku o 21,4 procenta. Podle statistik ERÚ ve čtvrtletí klesla spotřeba rovněž ve všech krajích republiky, nejvíce pak v Pardubickém o 16,6 procenta a nejméně v Karlovarském o 12,2 procenta. S plynem přitom šetřili všichni odběratelé, především pak domácnosti se snížením spotřeby kvartálně o 15,9 procenta.

"Je zřejmé, že za snížením spotřeby stála především úsporná opatření. Svou roli hrálo teplejší počasí, také spotřeba očištěná o vlivy počasí ale byla meziročně výrazně menší, a to o 12,1 procenta,“ řekl předseda ERÚ Stanislav Trávníček. "Jak skutečná, tak přepočtená spotřeba plynu byla, co se týká prvního čtvrtletí, vůbec nejnižší ve 21. století,“ dodal s ohledem na to, že ERÚ vede statistiky o spotřebě od roku 2001.

Češi přitom šetřili s plynem už před rokem. "Když srovnáme letošní a předloňský, tedy poslední předkrizový kvartál, vidíme bezprecedentní snížení spotřeby o 28,5 procenta,“ upřesnil Trávníček.

Oproti loňsku vzrostly i uskladněné zásoby plynu. "K průběžnému zvyšování zásob významně přispěly i dvě novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, které jsme loni zpracovali. Mimo jiné jsme implementovali princip 'use it or lose it', který zpřísnil a zefektivnil nakládání s rezervovanou skladovací kapacitou,“ podotkl šéf Rady ERÚ.

V prvním čtvrtletí klesla v Česku i spotřeba elektřiny, a to meziročně o 5,1 procenta. Z odběratelů nejvíce šetřily domácnosti. Ještě výrazněji se snížila výroba elektřiny, která meziročně klesla o více než sedm procent.

Loňská spotřeba plynu v Česku byla nejnižší za posledních osm let. Celkově ho Češi spotřebovali 7,544 miliardy metrů krychlových, což bylo meziročně o pětinu méně. Důvodem energetických úspor jsou podle odborníků především loňské zdražování energií a teplé počasí.