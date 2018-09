Praha - Spotřeba plynu na území dnešní České republiky stoupla za posledních sto let od vzniku Československa z několika desítek milionů na loňských 8,5 miliardy metrů krychlových. ČTK to řekl mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Uvedl, že podle dat poradenské společnosti EGÚ Brno byl až do roku 1947 v tuzemsku využíván výhradně svítiplyn. Poté se začal postupně prosazovat zemní plyn, který svítiplyn na konci minulého tisíciletí zcela nahradil, dodal.

Mluvčí podotkl, že v českých zemích začal být používán svítiplyn už po roce 1800. Nejprve byl vyráběn suchou karbonizací, později odplyňováním dřeva nebo uhlí. "Ke konci 19. století ho začala pro potřeby svícení vytlačovat elektrická energie. Plyn si však našel jinou oblast využití - jako pohon motorů, ve výtápění či pro průmyslu, a jeho spotřeba tak nadále rostla," doplnil Kříž.

Výkonný ředitel Českého plynárenského svazu Jan Ruml ČTK řekl, že v porovnání svítiplynu a zemního plynu vychází porovnání prakticky všech důležitých vlastností pro zemní plyn. "Není totiž nutné jeho složení nijak upravovat. Proti tomu svítiplyn bylo nutné takzvaně karburovat - tj. do vyrobeného svítiplynu přidávat propan a dokonce i zemní plyn, aby jeho energetický obsah byl v souladu s požadavky danými legislativou. V neposlední řadě je výhodou zemního plynu také jeho bezpečnost. Svítiplyn byl totiž kvůli obsahu oxidu uhelnatého jedovatý," podotkl.

ČEZ dále připomněl, že v roce 1967 byly otevřením prvního mezistátního plynovodu Bratrství zahájeny dodávky plynu do Československa ze Sovětského svazu. V roce 1971 pak začala výstavba tranzitního plynovodu, kterým později proudila surovina také do Rakouska, NDR a SRN. "S výstavbou plynovodů souvisela i postupná záměna svítiplynu za zemní plyn v celé republice," dodala firma. "Tento proces trval asi 25 let. Pokud by byla možnost dodávat zemní plyn i ze Západu, postup by byl pravděpodobně rychlejší," míní Ruml.

Zatím rekordní spotřeby plynu v Česku bylo podle dat EGÚ Brno dosaženo v roce 2001, kdy činila necelých 9,8 miliardy metrů krychlových. Podle největšího distributora zemního plynu v ČR - společnosti innogy, tuzemská spotřeba plynu v následujících letech vykáže růst. "Poroste jeho spotřeba především v oblasti vytápění domácností, kde postupně úplně nahradí uhlí. V příštích směrech rozvoje se projeví podpora ve formě kotlíkových dotací a samozřejmě silné evropské trendy snižování emisí," řekl ČTK mluvčí innogy Martin Chalupský.

Růst spotřeby podle něj bude pozvolný. "V příštím desetiletí očekáváme nárůst v řádu procent," dodal. "Role plynu spolu s elektřinou určitě ještě poroste, protože jde o palivo výrazně ekologičtější než uhlí i ropa," potvrdil ředitel pro obchod a strategii ČEZ Pavel Cyrani. ČEZ míní, že vzhledem vzhledem k očekávanému většímu využití plynu v energetice a dopravě je možné v budoucnu předpokládat další nárůst jeho spotřeby o více jak deset procent. Podle dostupných informací topí v současnosti plynem v Česku zhruba 35 procent domácností.