Špotákovou o formu nepřipravila ani oslava, doufá v OH

Kladno - Oštěpařka Barbora Špotáková nastupovala k mítinku Kladno hází nejistě, ale nakonec zjistila, že ji ani rodinná oslava nepřipravila o dobrou aktuální formu. Výborně se naladila před přípravou na olympijskou sezonu a doufá, že se sportovci pod pěti kruhy za rok v létě v Tokiu opravdu sejdou.

Na Sletišti zvítězila výkonem 64,34 metru. Dál letos z českých oštěpařek hodila jen ona sama před osmi dny při triumfu na Zlaté tretře, kdy poslala oštěp 19 centimetrů za hranici 65 metrů. "Jsem absolutně spokojená. Protože jsem si to sice přála, ale nečekala jsem, že hodím až tak daleko. Je to jenom důkaz toho, že když mě nebolí achilovky a trénovala jsem na olympiádu, tak že jsem se neflákala a že to jde. Že když mě nebolí ty nohy, tak prostě k těm 65 můžu lehce házet. To je pro mě dobrý signál, že to s novým trenérem funguje a že by to mohlo ten příští rok ještě jít," komentovala svůj výkon oštěpařka, která od zimy trénuje pod vedením Jana Tylčeho.

Po vítězství v Ostravě neměla úplně standardní program. "Maminka v sobotu slavila sedmdesátiny, takže byla taková ta moravská oslava. Maminka je z deseti dětí, takže byla poměrně veliká oslava. Sama jsem si říkala, co asi tak můžu hodit. Takže jsem ráda, že ta forma vydržela dál a že jsem jí dneska k svátku hodila zase hezký výkon," řekla Špotáková v den, kdy slaví Ludmily.

Na Moravě ale také regenerovala. "Měla jsem tam malýho, jezdili jsme do akvaparku a trochu jsem se dala dohromady. Takže i ten odpočinek byl a musím říct, že jsme to nakonec vyladili dobře," konstatovala.

Na trénincích nekončí, dokud nehodí hezky. Proto byla ráda, že povedeně uzavřela i letošní sezonu. A doufá, že to po olympijské přípravě bude moci za rok prodat. "Opravdu to vypadá dobře. Teď jenom musíme všichni věřit, aby ta olympiáda byla. Přeju to všem sportovcům a celému světu, protože to je jedna z nejkrásnějších událostí, nejenom sportovních. A jestli to zrušej... Doufám, že k tomu nedojde," přemítala po sezoně poznamenané koronavirem, kvůli jehož šíření ani roční odklad OH nemusí stačit.

Po týdenní dovolené Špotáková znovu začne sportovat. "Já ani nemůžu přestat. To jsem si už vyzkoušela, že když tři týdny nic nedělám, tak to je pak hrozný, to všechno bolí. Budu postupně pořád něco dělat," plánovala.

Oštěpařka Barbora Špotáková zakončila sezonu vítězstvím na mítinku Kladno hází. Světová rekordmanka podobně jako na Zlaté tretře rozhodla prvním pokusem, kterým hodila 64,34 metru. Druhá skončila úřadující vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková, která výkonem 62,22 nechala o centimetr za sebou Řekyni Elinu Tzengovou.

Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková po protrápeném mistrovství republiky prožila vydařený závěr sezony. "Hrozně mě to nakoplo na další sezonu," pochvalovala si devětatřicetiletá oštěpařka, která by ráda zakončila kariéru za rok na olympijských hrách v Tokiu. Vedle nejlepšího pokusu z úvodní série by dnes zvítězila i závěrečným hodem 62,52.

V mužské soutěži byl nejlepší český oštěpař Vítězslav Veselý na druhém místě. Dostal se na něj závěrečným hodem dlouhým 81,54 metru. "Posledními pokusy obvykle moc neházím, tak jsem rád, že jsem se dokázal zkoncentrovat. Osmdesátka se počítá," řekl. Chvíli vedl, ale vzápětí ho přehodil vítěz Zlaté tretry Gatis Cakšs z Lotyšska (82,19).

Vítězně se po takřka dvouměsíční závodní pauze vynucené zraněním vrátil koulař Tomáš Staněk, kterému na první místo stačilo 20,19 metru. "Technicky se to nedá hodnotit, protože jsem musel házet tak, abych si nic neudělal. Šlo mi hlavně o to zůstat zdravý, aby se nic nepokazilo do přípravy," konstatoval Staněk.

Stovku vyhrál Jan Veleba, jenž časem 10,21 překonal rekord mítinku. Vyrovnal tím svůj nejlepší letošní výkon. "Jsem strašně spokojený, je to 10,21 potřetí v této sezoně. Musím říct, že jsem tenhle výkon nečekal, modlil jsem se za 10,30," pochvaloval si. Porazil i Francouze Amauryho Golitina a Poláka Przemka Slowikowského, kteří měli zaběhnuté lepší časy. "Musím říct, že jsem čekal, že budou spíš přede mnou. Celou dobu jsem si říkal, kde jsou," doplnil český spolurekordman na stovce.

Letité juniorské národní maximum na 1500 metrů překonal Jakub Davidík. Osmnáctiletý závodník ze Stříbra výkonem 3:40,73 vylepšil bezmála o dvě sekundy maximum Jana Holberga z roku 1979. Davidík už letos překonal juniorské rekordy na 800 a 1000 metrů.

Atletický mítink Kladno hází a Kladenské memoriály:

Muži - 100 m (vítr +1,1 m/s): 1. Veleba (ČR) 10,21, 200 m (-0,9 m/s): 1. Kamanga-Dyrbak (Dán.) 20,91, 2. Veleba 20,98, 1500 m: 1. López (Šp.) 3:38,35, koule: 1. Staněk (ČR) 20,19, oštěp: 1. Cakšs (Lot.) 82,19, 2. Veselý (ČR) 81,54, 3. Mardare (Mold.) 81,37.

Ženy - 100 m (+1,1 m/s): 1. Hemidaová (Egypt.) 11,23, 200 m (+0,7 m/s): 1. Hemidaová 22,91, 2. Bendová (ČR) 23,16, výška: 1. Okuněvová (Ukr.) 186, koule: 1. Červenková (ČR) 17,78, kladivo: 1. Tavernierová (Fr.) 75,23, oštěp: 1. Špotáková 64,34, 2. Ogrodníková (obě ČR) 62,22, 3. Tzengová (Řec.) 62,21.