Špotáková litovala, že neudělala radost fanouškům, výkony soupeřek ji neděsí

Kladno - Barbora Špotáková litovala, že neudělala radost fanouškům, kteří ji v hojném počtu přišli povzbudit na kladenské Sletiště. Na mítinku Kladno hází obsadila sedmé místo výkonem 58,70 metru. Zejména vzhledem k pocitům z rozcvičování hodnotila vstup do sezony pozitivně. A pořád si připadá konkurenceschopná ve srovnání se soupeřkami, které dnes házely za 61 metrů.

Soutěž oštěpařek měla zpoždění a dvojnásobná olympijská vítězka nedokázala energii z rozcvičování přenést do závodu. "V oštěpu když to netrefujete, tak to letí o deset metrů míň. Jak to nespíná, jak má, tak to nejde, Při rozcvičování mi to spínalo, vypadlo to, že fakt hodím daleko, ale pak to najednou zmizelo, nevím proč," přemítala.

Před závodem zvažovala, že některé pokusy vynechá, ale nakonec jich absolvoval všech šest. "Protože jsem do toho vůbec nemohla naběhnout. A když házíte takovýmhle stylem, tak to ani tolik nebolí, protože nestojíte na zemi. Neměla jsem do čeho dát ránu, ani jednou jsem ten oštěp netrefila," vysvětlila.

Užila si roztleskávání od fanoušků, kteří po koronavirových omezeních zase mohou v plném počtu na stadiony. "Je to škoda, že jsem jim to nemohla vrátit. Za to se jim omlouvám. Ale závod to byl, myslím, hezký," poznamenala k soutěži, v níž se čtyři oštěpařky dostaly za 61 metrů. Vítězná Japonka Haruka Hitagučiová hodila v prvním i posledním pokusu 61,97. "Holky jsou hodně rozzávoděné, což je taky rozdíl. Furt to nejsou žádné metry. Já v jejich věku... Nevím. Furt jsou v dosahu i pro takovouhle bábu," pousmála se oštěpařská veteránka.

I proto se stále cítí být konkurenceschopná. "Nepřipadám si úplně tak mimo to závodní pole. Věřím, že na tyhle metry rozhodně mám. Kdyby házely šedesát pět a dál každým hodem, tak je to trošku jiné. Ale tohle nejsou žádné velké vzdálenosti," poznamenala. Při sobotní Diamantové lize v Paříži už nechce být tak opatrná na problematické lýtko, které dnes drželo, ale brzdilo ji v hlavě. "Už věřím té noze, že to můžu rozběhnout," poznamenala.

Pro účast na dnešním kladenském mítinku se rozhodla i kvůli tomu, aby nezačínala hned diamantovým závodem. "Proto jsem tady, určitě je dobré si vybrat závod blbec a myslím, že jsem si ho trochu vybrala. Když házíte v rozcvičování dál než v závodě… Aspoň je pozitivní, že to šlo v rozcvičování," uvedla.

Na to, aby se dostala do formy, má ještě čas. "Sezona pro mě začíná, cíl je dvacátého srpna, je to hodně, hodně času," poznamenala s odkazem na mistrovství Evropy v Mnichově, které bude jejím vrcholem sezony. Na mistrovství světa do Eugene se nechystá.