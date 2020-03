Sportoviště v ČR mají rezervu v průměru na dva měsíce

Praha - Tuzemská sportoviště a relaxační centra mají finanční rezervu v průměru na dva měsíce. Některá však bez příjmů nepřežijí déle než 30 dní. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru jsou všechna sportoviště od 13. března do odvolání uzavřena. Odhadované ztráty sektoru jsou minimálně pět milionů korun denně, mohou ale dosahovat až 20 milionů korun za den. Zhruba 10 procent oslovených provozovatelů uvažuje o bezúročné půjčce kryté státem, podle některých je však administrativa k jejímu získání komplikovaná a malé podnikatele odrazuje. V rozhovoru pro ČTK to řekl jednatel společnosti MultiSport Benefit, která spolupracuje s téměř 2000 sportovními a relaxačními zařízeními v ČR, Marián Škripecký.

Sektor podle Škripeckého stojí na malých a středních podnikatelích. "Typickým provozovatelem fitness, wellness, tenisového centra či bazénu je firma do deseti zaměstnanců. Hodiny aerobicu, pilates nebo třeba tai-chi pak většinou provozují jednotlivci na živnostenský list. Nejvíce jsou logicky ohroženi ti nejmenší, kteří nedokážou dlouhodobě kumulovat zisk, který by jim nyní poskytl potřebný finanční polštář," řekl. Problém ale podle něj mohou mít všichni, zvlášť pokud budou bez příjmů dva a více měsíců.

Současný zákaz činnosti někteří malí podnikatelé museli řešit propuštěním zaměstnanců. Nejčastěji se však provozovatelé sportovišť snaží personálu najít náhradní práci při údržbě zařízení, někteří vyřizují administrativu z domova, jiní dostali neplacené volno nebo jim byla snížena mzda na 60 procent, uvedl Škripecký.

Sportovní a relaxační centra by podle Škripeckého měla dále udržovat kontakt se svými návštěvníky přes sociální sítě. MultiSport Benefit svým partnerům také radí, jak využít aktuální stav k provedení drobných a nenákladných vylepšení. MultiSport Benefit po odvolání ochranných opatření plánuje také kampaně zaměřené na cílové skupiny, které zatím příliš sportovní a relaxační zařízení nenavštěvovaly.

Bezúročné úvěry, které připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a komerčními bankami, podle mnohých provozovatelů sportovišť jejich problém pouze odsune. "Ocenili by spíše dotaci na mzdy zaměstnanců, slevu na daních či náhradu ušlého zisku," upřesnil Škripecký. Stát by podle něj měl také dlouhodobě zvýhodňovat zaměstnavatele, kteří podporují pohybové a relaxační aktivity svých zaměstnanců.

O půjčky z rozvojové banky byl velký zájem, firmy požádaly o více než 10 miliard korun, a příjem žádostí je proto nyní pozastaven. Připravuje se pokračování programu Úvěr COVID, ve kterém bude možné žádat o půjčky pravděpodobně od 10.000 do 15 milionů korun.

Stát uhradí 80 procent výdělku zaměstnanců provozů, které se musely uzavřít. Podnikatelům bude prominuta pokuta za pozdní podání daňové přiznání, a to do 1. července. Ministerstvo financí dále navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Jednat by se mělo také o umoření případné letošní daňové ztráty zpětně například z loňského zisku.