Sportovci jsou odolnější, ale toto je něco nového, říká Jelínek

Praha - Sportovci jsou zvyklí čelit tlaku a stresu, v běžném životě se pak díky tomu dokážou většinou lépe vypořádat s psychicky náročnými situacemi. Pandemie koronaviru však s sebou podle vyjádření známého psychologa Mariana Jelínka pro ČTK přinesla zcela novou situaci, která je i pro ně velmi obtížná. Velkou roli hraje přetrvávající nejistota.

"Z hlediska psychické odolnosti jsou sportovci bráni jako část populace, která má tu psychickou odolnost vyšší. Ale teď tu máme něco, co tady ještě nebylo. Navíc s nejistotou, při níž nevíme, za jak dlouho tento stav skončí. A tohle určitě sportovci rádi nemají," řekl v rozhovoru s ČTK šestapadesátiletý Jelínek.

K tomu, jak nápor na psychiku snáší doma zavřený sportovec, jindy zvyklý na tréninky a zápasy či závody, přispívá celá řada faktorů. A roli hraje nejen to, zda má rodinu, nebo je sám.

"Ty rozdíly jsou patrné i v jednotlivých sportech. Jsem v kontaktu s tenisty, fotbalisty, hokejisty, jachtařkami. Když to vezmu třeba na sestry Plíškovy, Kristýna a Kája nemají - podobně jako další tenisti - nikdy v sezoně tak dlouhou proluku. Hokejista je třeba zvyklý být po sezoně bez ledu několik týdnů, atleti zase mají několik vrcholů během roku, těch aspektů je samozřejmě víc," uvedl Jelínek.

Zásadní je podle něho přístup, s jakým sportovci vše vstřebávají. "Označuji to jako teorii smíření. Nic s tím neuděláme, nemá cenu o tom mluvit, jak moc složitá je tahle situace, ale je třeba zkoušet nalézt cesty, jak se s ní vypořádat," zdůraznil.

A nabídl i několik příkladů ze svého okolí. "Diskařka Eliška Staňková má posilovnu v garáží a chodí házet do sítě. Kája (Plíšková) může na soukromý tenisový kurt. Tréninky těmi omezeními samozřejmě trpí, ale ony hledají možnosti, jak se s tím poprat," přiblížil Jelínek.

"Druhou věcí samozřejmě je, jak ladit formu - na kdy a na co vlastně? Bude pro Káju první akcí Berlín, tedy první větší turnaj, co zatím nebyl odvolaný, nebo se zruší celá sezona na trávě? I proto to spolu řešíme týden po týdnu," uvedl Jelínek.

Sportovci se musejí vyrovnávat i se ztrátou motivace. "Ta tady bezpochyby je, ale od toho jsou realizační týmy okolo sportovců, aby dokázaly najít motivaci. Ne aby si ten sportovec pak uprostřed tréninku řekl, že to nemá zapotřebí, že nemá cenu trénovat a připravovat se, když není na co," dodal Jelínek.

Dobře vnímá, jak může být složité připravovat se na něco abstraktního. "Příběhy těch sportovců jsou v uvozovkách úžasné, co všechno řada z nich zažívá. Myslím si však, že je moc důležité nedělat z toho sportu pupek světa, protože je zřejmé, že jsou podstatnější oblasti," uvedl Jelínek, který z pozice asistenta Vladimíra Růžičky slavil v roce 2005 titul mistrů světa a v hokejové extralize působil na střídačkách Sparty, Plzně, Liberce a Mladé Boleslavi.

"Když pan (předseda ČOV Jiří) Kejval mluvil v pondělí o penězích ČOV, že neví, jak to dopadne, kdyby se olympiáda zrušila... Asi se můj názor nebude řadě lidí líbit, ale řeknu na rovinu, jaký je můj pohled - tak olympiáda nebude nebo bude později, no a co? Hroutit se a páchat kvůli tomu sebevraždu? Tady už přece nejde o peníze, ale o úplně jiné věci," doplnil Jelínek.

V současnosti ještě vzrostla role sociálních sítí. "Když si pomohu obsahem citátu, jehož autorem je Paracelsus: jed není o látce, ale o podávaném množství. Když si člověk umí vybrat z těch věcí, může to být pomocí. Jestli se ale stane jejich otrokem, může se to stát velikým stresorem. Člověk není v domácím vězení, k dispozici má třeba i skype a podobně. Když si ale čte všechny ty zprávy o koronaviru, to jsou věci, které jsou veskrze negativní. Má rada je, že je třeba naopak aktivně vyhledávat to pozitivní," prohlásil Jelínek.

Jak moc schází sportovcům denní režim, na který jsou zvyklí? I po konci kariéry někteří přiznávají, že bez něj jsou tak trochu ztracení. "Plno sportovců, s nimiž jsem v kontaktu, si ten režim skutečně nastavilo. Je to důležité. Zároveň je to teď i komplikované, to všechno beru, ale na druhé straně se tím vracíme zpátky k té teorii smíření. Někdo vidí poloprázdnou sklenici, další jí vnímá jako poloplnou," uvedl psycholog.