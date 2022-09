Sport: Novým trenérem fotbalových Pardubic se stane Kováč

Pardubice - Novým trenérem fotbalistů Pardubic se podle informací deníku Sport stane Radoslav Kováč. Dvaačtyřicetiletý bývalý reprezentant skončí ve funkci kouče druholigového Táborska a po roční pauze se vrátí do nejvyšší soutěže.

Kováčův přesun potvrdil výkonný ředitel Táborska Martin Vozábal. Pardubice jméno nového trenéra zatím nezveřejnily.

"Jednání o novém trenérovi v těchto dnech intenzivně probíhají, zatím však nejsou definitivně uzavřena. Po dotažení všech jednání budeme o jménu nového trenéra informovat," uvedl na dotaz ČTK tiskový mluvčí východočeského klubu Radek Klier.

Pro Kováče by to bylo druhé prvoligové angažmá, na konci ročníku 2019/20 i v celé následující sezoně vedl Opavu. Slezský celek ale při své jediné kompletní sezoně v soutěži nezachránil a boj o setrvání mezi elitou by ho čekal i na východě Čech.

Poslední tým prvoligové tabulky odvolal dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný po pěti kolech, v nichž získaly Pardubice tři body. V následujících třech zápasech vedl mužstvo dočasně Pavel Němeček, ani on ale nedokázal přerušit sérii porážek.