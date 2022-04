Spoluzakladatel Spirituál kvintetu Jiří Tichota si užívá důchodcovské nevolno

Praha - Hudebník Jiří Tichota, který 18. dubna oslaví 85. narozeniny, si po ukončení činnosti skupiny Spirituál kvintet podle svých slov užívá "důchodcovské nevolno". Věnuje se malému vnukovi a jako člen Entomologické společnosti Národního muzea dává dohromady svoji sbírku motýlů. Také se podílel na aktuálním kompilačním albu skupiny Spirituál kvintet, které byl po mnoho let uměleckým vedoucím. Tichota to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Tentokrát budou moje narozeniny úplně bez koncertu, myslím, že to zůstane v rodině. Pozvali jsme pár sousedů z Točné, kde bydlíme. Ale jsem potěšen nabídkou firmy Supraphon vydat výběrové album. V něco takového jsem ani nedoufal, když Spirituál kvintet přestal hrát a vlastně zmizel z mapy české populární hudby," uvedl muzikolog, loutnista, zpěvák a textař Tichota.

Na nahrávce, která vyjde 8. dubna, jsou známé písně jako Za svou pravdou stát, Krutá válka, Až se k nám právo vrátí, Kocábka nebo Jednou budem dál. "Písně jsem vybíral já, dělal jsem to tak v minulosti Spirituál kvintetu vždycky, i když jsem za to někdy schytal kritiku. Nakonec jsme na kompilaci zařadili známé písničky. Vybíral jsem je s ohledem na posluchače, aby tam byly zachyceny různé žánry, které jsme dělali. A pochopitelně aby nechyběli různí interpreti, kteří byli součásti naší skupiny," sdělil Tichota.

Už v rozhovoru ke svým osmdesátinám Tichota pro ČTK před pěti lety uvedl, že se rozloučil s představou důchodcovského volna se spoustou času. "Teď to platí obzvlášť, protože se k naší velké radosti objevil na světě vnouček, což jsme dosud neměli. Také se věnuju tomu, na co jsem neměl dříve čas - uzavřít loutnové studie a dát do pořádku sbírku motýlů. Je to stovka krabic, kterou je třeba přeorganizovat," podotkl.

Folková skupina Spirituál kvintet odehrála poslední ze série svých rozlučkových koncertů loni 13. října v pražské Lucerně. "Domluvili jsme se, že jako Spirituál kvintet vystupovat nebudeme, ale představa, že někomu předám svoji kytaru, nebyla naplněna. Se Zdeničkou (Tichotova manželka Zdenka byla také součástí Spirituálu) jsme si například zahráli při předávání cen matematické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Pangea v Divadle na Vinohradech. A teď jsem dostal nabídku ke koncertu s jedním slavným kytaristou. Zvažuju ji, protože už necvičím," uvedl Tichota.

Letos vznikla skupina Spirituál kvartet. Tvoří ji bývalí členové Spirituál kvintetu Jiří Holoubek a zpěvačka Veronika Součková, ke kterým se přidali hráč na banjo, dobro, steel kytaru a zpěvák Zbyněk Bureš a písničkář a kytarista Honza Janda. "Rozhodně jsme nebyl proti, protože u nich je záruka, že nebudou napodobovat Spirituál kvintet. Mají dost svých nápadů, nebude to žádný revival," konstatoval Tichota.

Nejstarší československá folková skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. Vedle Tichoty stáli u jeho zrodu basista Ivo Mácha, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. Tichota během let 1963 až 2021 pro Spirituál kvintet napsal 91 textů a upravil 170 písní.