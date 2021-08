Spolu svolá schůzi Sněmovny, pokud Babiš nevyřeší situaci v BIS

Praha - Pokud premiér Andrej Babiš (ANO) nenavrhne nynějšího šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na pokračování ve funkci ředitele kontrarozvědky, chce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Podpisy sesbírala, uskutečnila by se v příštím týdnu, sdělil na tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala. Hnutí STAN dnes vládu vyzvalo, aby rozhodla, kdo povede BIS po 14. srpnu, kdy skončí mandát Koudelkovi.

Babiš oznámil, že v pondělí bude o obsazení místa šéfa BIS jednat s předsedou koaličních sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Předtím neuspěl s návrhem, aby téma dnes probral bez vládního návrhu nominanta sněmovní bezpečnostní výbor.

"Budeme se snažit situaci odblokovat krokem, který považujeme za krajní, a to je, že jsme shromáždili podpisy ke svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by se touto věcí zabývala," řekl Fiala.

Jde podle něj o krok mimořádný. "Jsme připraveni ho nepoužít, pokud pan premiér Babiš udělá to, co by bylo logické, a v příštích dnech navrhne jméno pana plukovníka Koudelky a vyřeší záležitost tak, aby kontinuálně pokračovala práce BIS," doplnil šéf občanských demokratů.

Fiala míní, že se Koudelka ve funkci osvědčil, proto by měl pokračovat. BIS se podle něj těší důvěře partnerů a služba i ředitel mají podporu napříč politickým spektrem. Připomněl, že Babišova vláda několikrát navrhla ředitele BIS na povýšení do generálské hodnosti. Tomu ale nevyhověl prezident Miloš Zeman.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky je důležité, aby si Česko uchovalo vysoký bezpečnostní standard z posledních let. "Je důležité, aby BIS nebyla znejišťována, měla dobré personální vedení a byla předvídatelná i pro své zahraniční partnery," řekl.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v souvislosti s BIS připomněla kauzu Vrbětice. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.

"Moc dobře víme, kdo sehrál klíčovou úlohu k tomu, aby se podařilo pachatele identifikovat," řekla. Destabilizací situace v BIS by bylo podle ní nadšené právě Rusko.

Starostové vyzvali vládu, aby rozhodla o vedení BIS

Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby postupovala podle zákona a rozhodla, kdo povede Bezpečnostní informační službu (BIS) po 14. srpnu, kdy skončí mandát nynějšímu šéfovi Michalu Koudelkovi. Lavírování je nedůstojné pro BIS, urážející pro Koudelku a ostudné pro ČR, řekl novinářům předseda hnutí a člen bezpečnostního výboru Sněmovny Vít Rakušan. STAN podle něj jednoznačně podporuje setrvání Koudelky, zároveň žádá, aby vláda rozhodla "alespoň nějak", když ne pro něj.

"Rozhoduje vláda, výbor návrh pouze projednává, bere na vědomí, může mít kladné stanovisko," uvedl Rakušan. Správný postup by podle něj byl, kdyby Babiš učinil rozhodnutí a na výbor vláda přišla už s nominací. Zmínil, že část výboru chtěla věc probrat s předstihem a žádala o jednání před měsícem, opoziční poslanci ale neuspěli. Současný postoj premiéra svědčí podle Rakušana o jeho licoměrnosti, nedostatku státnickosti. Chová se podle něj jako srab, když vláda dlouhodobě doporučovala prezidentovi, aby se Koudelka stal generálem, a nyní není schopna se za něj v rozhodné chvíli postavit.

Rakušan má za to, že Babiš jednoznačně ustupuje prezidentu Miloši Zemanovi, který Koudelku dlouhodobě kritizuje, což má i mezinárodní kontext. Připomenul, že spojenecké země vyjadřují obdiv k českým bezpečnostním službám, jmenovitě Koudelkovi. "My lavírujeme, zda má pokračovat," konstatoval. Může to podle něj vyvolávat otázky ohledně náklonnosti k názorům Ruska.

"Přehazování odpovědnosti na bezpečnostní výbor nebo oddalování jmenování nového ředitele je pouze další mediální hrou premiéra, kterou mate veřejnost a může závažně destabilizovat naši bezpečnostní službu," uvedl místopředseda výboru pro bezpečnost Lukáš Kolářík (Piráti) v tiskovém prohlášení. Podle senátora Pirátů Lukáše Wagenknechta Babiš rozehrál další tragikomickou hru, díky které se zbavuje odpovědnosti role premiéra. "Je zjevné, že současné kroky premiéra pouze oddalují odpovědnost za jeho rozhodnutí ohledně nového vedení BIS. Není podstatné, jestli tak činí pod tlakem pana prezidenta, nebo si vytváří další nástroj pro vyjednávání po podzimních volbách. Postup, který pan premiér zvolil, svědčí o absolutním amatérismu, jehož dopadem je snížení důvěry v Českou republiku jako spolehlivého partnera NATO,” uvedl Wagenknecht.

Situaci v BIS dnes bezpečnostní výbor probírat nebude, ani se nesejde. Hamáček, se kterým by se měl premiér setkat v pondělí, je zatím na dovolené. Místopředseda výboru Jan Birke (ČSSD) ČTK řekl, že s ním bude hovořit telefonicky během víkendu.

Kontrarozvědka ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí práce ruských a čínských špionů na českém území. Její pracovníky opakovaně ocenila vláda, Sněmovna, Senát nebo spojenci. Kritizuje ji naopak dlouhodobě prezident Zeman, který několikrát požadoval Koudelkův konec v čele této tajné služby. V květnu nevyhověl pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi kritický materiál ohledně Koudelky.

Babiš se Zemanem o budoucnosti Koudelky jednal v pondělí v Lánech. Premiér prezidenta požádal, aby se s ředitelem BIS sešel. Zda se tak stane, nechce Pražský hrad sdělovat.