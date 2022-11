Spolu, Piráti a STAN jednaly o programu, koalici i radě. Konkrétní dohoda není

Praha - Zástupci pražského Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN na dnešním povolebním jednání diskutovali o programových bodech, koaličním uspořádání a případném rozdělení gescí v městské radě. Vznikly tři týmy, které se tím budou zabývat. Koalice ale v tuto chvíli předjednána není. Novinářům to řekli předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS), předsedkyně zastupitelů STAN Kateřina Arnotová a za Piráty zastupitelka Jana Komrsková. Povolební jednání začala hned po volbách, dosud však nepřinesla žádnou dohodu. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

"Shodli jsme se na tom, že jsme vytvořili tři skupiny, které budou v následujících dnech velmi intenzivně pracovat jednak na programových otázkách, jednak na principech koaliční spolupráce a také na rozdělení gescí, které by v případné nové radě jednotliví reprezentanti našich politických stran mohli zastávat," řekl Zajíček.

Týmy budou podle Zajíčka reprezentovat tři politické kluby, tedy Spolu, Piráti a STAN. "Tak si myslím, že jsme se dohodli a jsme připraveni pracovat," řekl. Každý tým bude mít vedoucího, který bude schůzky svolávat. Týmy mají v následujících dnech dospět k návrhům, které předloží vyjednávacím týmům. Další jednání je naplánováno na 5. prosince.

Zástupci stran nejednali pouze o programu, ale také o koaličním uspořádání. "Bavili jsme se o konkrétních věcech. Jsou to tři oblasti, program, gesční rozdělení v radě a jako třetí věc mechanismy spolupráce v koalici," řekla Komrsková. Koaliční dohodu strany ale předjednánu nemají. Zajíček řekl, že aby tomu tak bylo, musí se sejít týmy a připravit definitivní návrhy, které projednají orgány stran. "Teprve poté budeme schopni říct, zda by koalice mohla, nebo nemohla být vytvořena," řekl Zajíček.

Piráti v uplynulých týdnech uzavřeli Alianci stability s Prahou Sobě, v jednáních chtějí postupovat společně. Přítomnost Prahy Sobě v koalici odmítá Spolu. "Aliance zatím trvá. My jsme se s kolegy od dnešního rána, kdy skončilo osmnáctihodinové jednání zastupitelstva, neviděli. Nemám mandát o tom (budoucnost aliance) hovořit. Praha Sobě se na dnešním jednání neřešila," řekla Komrsková.

O dění na chaotickém jednání přerušeného ustavujícího zasedání zastupitelů strany nemluvili. "Neřešili jsme to, dívali jsme se dopředu, nikoliv zpátky," řekla Arnotová. Na zasedání se zástupci stran dlouhé hodiny přeli a vzájemně osočovali kvůli celé řadě záležitostí. Mnohahodinové jednání o ustavení zastupitelských výborů původně Piráti a Praha Sobě přerušili na osm hodin. Řada zastupitelů to označila za obstrukce. Zasedání nakonec pokračovalo a skončilo dnes ve 04:00.

Letošní čekání na pražského primátora je nejdelší v historii samostatné ČR. Od zářijových voleb uplynuly více než dva měsíce. Od voleb na podzim 1994 se přitom na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo jen o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni už po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 zastupiteli. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.

Fiala: Mám pocit, že jednání o vedení Prahy už dlouho trvat nebudou

Premiér Petr Fiala (ODS) má jako vnější pozorovatel pocit, že jednání o novém vedení Prahy by už nemělo trvat dlouho. Situace podle něj dospěla do stavu, kdy veřejnost oprávněně očekává, že hlavní město začne někdo řídit. Fiala preferuje, aby v Praze vládla stejná koalice jako na vládní úrovni, pražská koalice Spolu podle něj jinou variantu nezvažuje. Premiér to řekl novinářům před odletem na jednání premiérů visegrádské skupiny v Košicích.

Předseda vlády je přesvědčený, že koalice v podobě vládního modelu je v Praze dosažitelná. Dohoda na ní ale podle něj vyžaduje otevřený přístup i na straně potenciálních koaličních partnerů. "Doufám, že se všichni budou snažit, aby Praha co nejrychleji měla nové vedení," řekl.

S délkou jednání o pražské vládě není podle Fialy spokojený nikdo. Není podle něj jednoduché najít shodu mezi stranami, když některé z nich byly minulé volební období v opozici a další ve vedení města. "Ale myslím si, že ty věci jsou překonatelné a že se Praha dočká velmi brzy nového vedení," poznamenal.

Podle premiérova "osobního pocitu vnějšího pozorovatele" by už nejasná situace v Praze neměla trvat dlouho. Situace podle něj dospěla už do takového stavu, že pražská veřejnost oprávněně očekává, že hlavní město začne někdo řídit a výsledky voleb se promítnou i do vedení města.