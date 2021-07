Spolu do kampaně nasadí autobus, komedii Ženy v běhu a stand-up komiky

Praha - Koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 Spolu nasadí do prázdninové části kampaně před říjnovými sněmovními volbami autobus, v letních kinech bude promítat komedii Ženy v běhu a na sociálních sítích výstupy stand-up komiků. Voliče chce oslovovat také přímo v jejich domovech, a to návštěvami kandidátů v domácnostech a také vydáním volebních novin. V září plánuje vytisknout přes pět milionů kusů novin tak, aby se dostaly do každé domácnosti. Podobu kampaně předsedové stran Petr Fiala, Marian Jurečka a Markéta Pekarová Adamová představili novinářům v Praze během jízdy modrého autobusu potištěného fotografií tváří lídrů a heslem Spolu dáme Česko dohromady.

Koalice podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury vydá na celou volební kampaň od začátku roku 90 milionů korun, tedy maximální limit daný zákonem. "Naše výdaje jsou rozděleny v zásadě podle počtu kandidátů, 55 procent nákladů kampaně platí ODS, 25 procent nákladů platí KDU-ČSL a 20 procent platí TOP 09," uvedl. Během letní kontaktní kampaně budou kandidáti v ulicích podle Stanjury každý den, promítání letního kina plánuje koalice během srpna a začátku září, a to na 109 místech. "Budou to takové malé poutě, ten den bude (v místě promítání) vrcholit rodinnou komedií, mají to v rukou místní kandidáti," popsal Stanjura program letních kin.

První číslo volebních novin Spolu v nákladu 2,8 milionu vyšlo v posledních dnech, v hlavním městě jich kandidáti podle pražské lídryně Pekarové Adamové zatím rozdali 350.000. Druhé vydání na konci září bude mít náklad přes pět milionů, uvedl Stanjura. Vedle kontaktní kampaně Spolu neopustí ani sociální sítě. Kromě pravidelných videí herce Petra Čtvrtníčka angažovala koalice tři stand-up komiky, kteří budou mít své pořady každý týden na sociálních sítích. "Věřím, že si najdou diváky zejména u mladší generace," uvedl Stanjura.

Autobus bude sloužit během prázdnin kandidátům v krajích při výjezdech, koalice ho chce podle Fialy případně půjčovat zájemcům i na výlety. Jde o zájezdový autobus bez zvláštních úprav uvnitř. "Nebuďme tak moc zahledění do České republiky, prostě volební autobus, který veze víc lidí a je pomalovaný nějakými hesly, je něco úplně obvyklého v zahraničí, běžně se to používá. My to používáme taky, protože nám to připadá jako správné, dobré, viditelné, srozumitelné. Prostě máme autobus Spolu a neohlížíme se někam do minulosti. Je to něco, co si myslíme, že k dobré, profesionálně vedené silné volební kampani prostě patří," uvedl Fiala na narážku na legendární autobus Zemák, se kterým vyrazil v 90. letech minulého století za voliči v barvách sociální demokracie nynější prezident Miloš Zeman. Autobus v kampani používají i další strany, například Piráti, SPD či Volný blok.