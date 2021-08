Spolu bude program před volbami prezentovat na 1250 billboardech

Praha - Kampaň koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 před sněmovními volbami rozšíří v září billboardová část nazvaná Změna. Vedle prezentace programových priorit se v ní Spolu vyhraní proti hnutí ANO a jeho možnému spojení se stranami, které koalice považuje za nedemokratické. Na billboardech budou představitelé komunistů a SPD. Šéf volební kampaně Spolu Zbyněk Stanjura ČTK řekl, že v krajích se objeví 250 bigboardů a tisíc billboardů. Tři čtvrtiny sdělení se budou týkat priorit koalice, kterými jsou například životní prostředí, bydlení a udržení demokratických hodnot. Čtvrtina bude varovat před rozvratem veřejných financí, posunem na Východ, zpustošeným venkovem, zaostalým vzděláváním a likvidací podnikání. Koalice se soustředí také na sociální média, opustit nechce ani kontaktní kampaň.

"Vláda populistů je drahá a devastující po všech stránkách. Zůstanou po ní rozvrácené finance, přebujelá byrokracie, zanedbaná infrastruktura, stagnující školství, rozdělená společnost a oslabená demokracie. Vláda populistů s extremisty by nás posouvala na okraj západních demokracií. To jsou hrozby, kterým čelíme," uvedl během představení podoby horké fáze kampaně předseda ODS a lídr Spolu Petr Fiala.

Podle Stanjury se podařilo v uplynulých fázích kampaně upevnit značku Spolu. Předseda lidovců Marian Jurečka doplnil, že společně s dvojící předsedů partnerských stran těsně před volbami znovu projedou všechny kraje. "Začínáme 8. září v Karlovarském a Plzeňském kraji a končíme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji 1. října. Chybět samozřejmě nebudou naši krajští kandidáti ani zástupci Mladých lidovců, TOP týmu a Mladé občanské demokracie," uvedl. Billboardy a bigboardy se ve veřejném prostoru objeví 1. září.

Pekarová připomenula, že od okamžiku, kdy ODS, lidovci a TOP 09 podepsali memorandum o spolupráci, uplyne v říjnu rok. "Na společných plánech ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se od té doby nic nezměnilo. Prioritou je pro nás dát Česko opět dohromady. Je naprosto jasné, že vláda Andreje Babiše za sebou nechává spálenou a zpustošenou zemi. Čelíme krizi zdravotní, klimatické, ekonomické a vinou této vlády také krizi důvěry. Babišovi a jeho vládě je lhostejné, že bezprecedentně zadlužují zemi. Dál si půjčují od budoucích generací peníze, neřeší, kdo je splatí, a bez uzardění směřují Česko k bankrotu," vypočítala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle předvolebních průzkumů vede měsíc a půl před hlasováním u voličů vládní hnutí ANO v čele s premiérem Andrejem Babišem. Spolu a volební koalice Pirátů a STAN obsazují druhou a třetí příčku. Podle srpnového volebního modelu agentury Kantar CZ by v srpnu volby vyhrálo ANO se ziskem 27,5 procenta. Koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN by dostaly shodně 21 procent hlasů.Do Sněmovny by se podle něj dostalo ještě hnutí SPD se ziskem deset procent, hnutí Přísaha se šesti procenty a KSČM s pěti procenty. Agentura STEM minulý týden zveřejnila průzkum, podle kterého by vyhrálo ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. Koalice Spolu by měla 21,7 procenta, pro koalici Pirátů a STAN by se rozhodlo 18,7 procenta voličů.

Na kampaň plánuje Spolu vyčerpat celý povolený limit 90 milionů korun, zatím vydalo zhruba polovinu.