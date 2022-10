Spolu a Piráti v Praze se neshodnou na personáliích, rozumí si programově

Praha - Vyjednávači Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se dnes na povolebním jednání v Praze neshodli na některých personálních otázkách. Pirátům vadí to, že by mohl v městské radě usednout trestně stíhaný zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL). Spolu naopak tvrdí, že mohou obsadit pozice ve vedení města na vlastní zodpovědnost podle svého uvážení. Naopak, až na detaily, si rozumí u většiny programových bodů. Novinářům to dnes po jednání řekli zástupci stran. Volby v Praze vyhrála koalice Spolu před ANO a třetími Piráty.

Sporné otázky nyní projednají zastupitelské kluby a výsledek si sdělí v pondělí, kdy se rozhodne, jak budou jednání dál pokračovat. Zástupci stran zopakovali, že prioritní je pro ně jednat o koalici na vládním půdorysu, tedy ještě se STAN.

"Připravenost na naší straně se znovu setkat a jednat tady je, ale dáváme si čas do pondělí, kdy se pokusíme projednat závěry z jednání s našimi zastupitelskými kluby, kde musíme zastupitele informovat. Potom případně do dalších kol jednání půjdeme s mandáty, které od našich klubů dostaneme," řekl zastupitel a člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Pirátům vadí to, že by v městské radě mohl být Wolf, kterého policie obžalovala v souvislosti s magistrátními sportovními dotacemi. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po jednání citoval někdejší vyjádření premiéra a předsedy ODS Petra Fialy, kdy vytýkal ANO, že mají mít ve vládě trestně stíhané. "Proto nás velice překvapilo, že podmínkou složení koalice je přítomnost trestně stíhaných osob v radě," řekl Hřib. Piráti mají navíc vnitrostranické usnesení, že nesmí usednout trestně stíhaný v radě.

Politickou zodpovědnost za kandidáty ale nese podle Zajíčka a europoslance a předsedy pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila subjekt, který jej navrhne a své rozhodnutí si obhájí před členy stran a voliči. "Chceme mít nějakou míru jistoty, že když se domluví po týdnech koncept vládnutí, tak je šance, že se podle toho konceptu bude vládnout, že to potom nebude shozeno na základě hlasování Pirátů v jejich členské základně," řekl Pospíšil.

Piráti říkají, že nemají problém, že by Wolf byl předsedou magistrátního kulturního výboru. Podle Hřiba totiž na rozdíl od radního nemá rozhodovací pravomoci, neboť výbor je pouze poradním orgánem zastupitelstva. Podle Spolu je naopak rozlišovat mezi tím, že u radního stíhání vadí, ale u předsedy výboru ne, absurdní.

Zástupci stran se podle Spolu neshodli na tom, kdo by měl být primátorem. "Musím konstatovat, že Piráti trvají na svém stanovisku, které zpochybňuje to, že vítěz voleb by měl obsadit funkci primátora," řekl lídr kandidátky Spolu, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Vyjednávačka Pirátů Jana Komrsková řekla, že nezpochybňují vítěze ani výsledky voleb. "Na nějakém konkrétním půdorysu případné koalice a rozdělení zodpovědnosti v radě je ale nutné se domlouvat s budoucími koaličními partnery. My jsme nic neodmítali," řekla.

Strany se naopak shodly na většině programových bodů. "Našli jsme programovou shodu v těch zásadních prioritních tématech. Nenašli jsme tam žádné zásadní programové překážky, které by bránily v pokračování jednání. Pochopitelně tam jsou detaily, které je nutné vyjasnit, ale to je asi naprosto samozřejmé," řekl Hřib. Vyjednávači se bavili mimo jiné o dopravě, MHD nebo o výstavbě bytů. Také podle Zajíčka by po určitém podrobnějším jednání byly strany schopny se na programových věcech dohodnout.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty.