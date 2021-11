Spolu a Piráti se STAN budou jednat o společné vládě

Praha - Finální verzi vládního programového prohlášení a koaliční smlouvy by se na dnešním jednání měly přiblížit koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Strany, které se na vytvoření vlády domluvily bezprostředně po říjnových volbách do Sněmovny, již dříve oznámily, že by chtěly mít dokumenty připravené k podpisu 8. listopadu.

Představitelé Spolu a Pirátů se STAN dnes ve Sněmovně navážou na jednání z předchozích týdnů. Po minulé schůzce kandidát na premiéra a šéf ODS Petr Fiala oznámil, že v naprosté většině programových otázek panuje podle vyjednavačů shoda. Doladění programu a koaliční smlouvy se od té doby věnuje skupina expertů.

Koalice se již dříve shodly na svých představách o obsazení vedení Sněmovny. Šéfkou komory by se měla stát předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, na místopředsednické posty chtějí uskupení nominovat Olgu Richterovou (Piráti) či Věru Kovářovou (STAN). Kandidátem ODS na místopředsedu Sněmovny by mohl být Jan Skopeček, lidovci nominují pravděpodobně svého místopředsedu Jana Bartoška.

Strany by dnes mohly hovořit i o rozdělení vládních postů. Fiala debaty o struktuře kabinetu označil před týdnem za předčasné. Vyloučil, že by koalice plánovaly vytvoření nového ministerstva či úřadu. Uvažují ale o ministru pro evropské záležitosti a členu vlády, který by se zabýval digitalizací. Dříve se hovořilo o tom, že by Spolu mělo připadnout devět křesel ve vládě a Pirátům se STAN šest.