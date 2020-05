Spolkům pro děti a mládež chybí manuál k uvolňování opatření

Praha - Mládežnickým organizacím, jako jsou třeba skauti, pionýři nebo hasiči, chybí návod, jak by měly postupovat při uvolňování opatření proti koronaviru. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) proto požádala ministerstvo školství, aby pro ně pravidla upřesnilo. ČTK to dnes řekl předseda rady Aleš Sedláček. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové mohou při dodržení povinných opatření od 11. května pořádat akce v počtu do 100 lidí. Pravidla pro školy nebo střediska volného času pro ně neplatí, podle úřadu se jimi ale mohou inspirovat.

Podle Sedláčka zástupci rady směřovali na ministerstvo dotaz k povinným dvoumetrovým rozestupům s žádostí o vyjasnění pravidel. Pro činnost oddílů jsou podle něj rozestupy problém, přitom ve školních skupinách či kroužcích při nošení roušek nutné nejsou. "Měli jsme za to, že mezi naší činností a činností Domů dětí a mládeže není z hlediska hygienického zásadní rozdíl, a tak by i podmínky mohly být stanovovány najednou," uvedl. Odpověď z ministerstva zatím ČRDM nedostala.

Lednová na dotaz ČTK uvedla, že se spolky mohou inspirovat manuály ve školství, které pro ně jinak nejsou závazné. Oddílů se netýká povinnost čestného prohlášení o bezinfekčnosti ani doporučení skupin nanejvýš po 15 dětech. "Obecně lze neformální vzdělávání dětí a mládeže možné konat od 11. května v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření, a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) a dodržení rozestupů dva metry," řekla. Informace jsou podle ní k nalezení i na webu ministerstva.

Například skauti ale na svém webu informují, že státem daná pravidla nejsou zcela jasná. Podle jejich vedení se oddíly mohou řídit instrukcemi pro školy nebo kroužky při zpřísňování podmínek. Při jejich uvolňování to nejde, protože pravidla se vztahují na zákonem vymezené oblasti, kam skauting nespadá.

"Tedy zatímco jsme rozhodli o nutnosti čestného prohlášení, které nemusí na akcích do 100 osob používat běžná veřejnost, ale musí jej používat střediska volného času, tak nemůžeme povolit možnost nenosit roušky při vzdálenostech nad dva metry, kterou ministerstvo školství dalo střediskům volného času. A to proto, že střediska volného času jsou zřizována na základě školského zákona a skautské jednotky nikoli," uvedl místostarosta skautů Petr Vaněk.

Skauti po uvolnění vládních opatření proti koronaviru 11. května povolili schůzky do počtu 15 účastníků pro děti do 15 let. Starší se mohou scházet v počtu do 100. Každý musí mít roušku s výjimkou pobytu ve vodě. Pionýr zatím akce pro 100 lidí nedoporučil. Podobně jako v turistických oddílech mládeže (tomíci) umožnil aktivity pro nanejvýš 15 lidí. Zatímco ale ústředí tomíků informovalo oddíly o povinných rouškách a rozestupech, u pionýrů povinnost roušek při zachování dvoumetrových rozestupů neplatí.

ČRDM sdružuje 97 organizací, které mají dohromady kolem 200.000 členů. Mezi největší organizace patří například skauti, hasiči, pionýři nebo tomíci.