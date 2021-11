Spolek: Stát může dát ČEZ pokyn, ať se vyváže z německé burzy. Podle ČEZ to nejde

České Budějovice - Stát může snížit nynější vysoké ceny elektřiny tím, že dá pokyn firmě ČEZ, aby se vyvázala z obchodování na německé burze. Elektřina by tak zůstala v ČR za výrobní náklady a přiměřený zisk. Novinářům to dnes sdělila předsedkyně spolku pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Ivana Kerlesová. Podle firmy ČEZ to možné není, kvůli dohodám s EU.

Česko má podle spolku dost vlastní dostupné elektřiny. "Cena silové elektřiny pro Českou republiku ale bohužel vzniká na energetické burze v německém Lipsku. K obchodování na ní se před necelými dvaceti lety přihlásil ČEZ jakožto dominantní výrobce energie v České republice. Od té doby libovolná změna ceny v Německu dramaticky ovlivňuje i růst ceny elektřiny pro české spotřebitele. Nedostatek elektřiny v Německu přitom odráží její zelená politika," uvedla Kerlesová.

Jediným, kdo může zvyšování cen elektřiny v ČR ovlivnit, je podle spolku stát jako většinový vlastník ČEZ. Kerlesová uvedla, že postačí, když ČEZ rozhodne, že na německé energetické burze bude obchodovat výhradně s přebytkovou energií. Kroky, které vláda zvažuje jako kompenzaci vysokých cen, považuje spolek za nedobré.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž ČTK řekl, že tento postup je nereálný. "Přistoupili jsme ke všem dohodám při vstupu do Evropské unie a náš trh musí být součástí trhu EU. Tyhle záležitosti (navrhované spolkem) možné nejsou," řekl Kříž.

Nového dodavatele energií si musí hledat kolem 900.000 odběratelů energetické skupiny Bohemia Energy, která v polovině října ukončila činnost. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem cen energií na velkoobchodních trzích. Její klienti se tak dostali do režimu dodavatele poslední instance. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce společně s Energetickým regulačním úřadem snížit zálohy za energie pro klienty v tomto režimu, a to v listopadu o 50 procent z původně vyměřené zálohy, v prosinci o 40 procent.

Spolek pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín na svém webu mimo jiné uvádí, že je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob a jeho účelem je podpora urychlení rozhodnutí o dostavbě temelínské elektrárny a podpora rozvoje jaderné energetiky v České republice.