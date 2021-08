Spolek prosazuje pojmenování prostoru u ČT po hlasatelce Moučkové

Praha - Prostor u pražského sídla České televize (ČT) by měl dostat název po loni zesnulé televizní a rozhlasové hlasatelce Kamile Moučkové, požaduje spolek Pojďme dál. ČTK to dnes oznámil předseda spolku Petr Kutílek. K pojmenování místa po Moučkové, která byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, Kutílek zaslal podnět pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti). Na webu www.kamilamouckova.cz k tomu spolek zveřejnil petici.

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, od kterého dnes uplynulo 53 let, se Moučková podílela na televizním vysílání o invazi až do vypnutí vysílačů, i když na ni mířily samopaly sovětských vojáků. "Cílem pojmenování prostranství má být připomenout osobní statečnost Kamily Moučkové, vyjádřit úctu práci nezávislých médií, nezbytných pro existenci liberální demokracie a svobodné společnosti, a ostatně úctu k těmto hodnotám a památku této ženy, pokud možno, vetknout i do fyzického prostředí, ve kterém televize veřejné služby pracuje," uvedl Kutílek.

Spolek chce dát nový název prostranství mezi hlavní budovou ČT a budovou zpravodajství ČT na Kavčích horách. V minulosti spolek podle Kutílka stál za přejmenováním náměstí u ruské ambasády na památku Borise Němcova. Jméno po ruském opozičním politikovi zastřeleném v Moskvě v roce 2015 náměstí dostalo z rozhodnutí města loni v únoru. Petice ze přejmenování prostranství z předchozího názvu náměstí Pod Kaštany byla zveřejněna o čtyři roky dříve.

Moučková po upálení Jana Palacha v lednu 1969 podporovala studentské protesty a musela kvůli tomu z televize odejít. Byla jednou z prvních signatářek Charty 77 a podílela se na jejím šíření. Do pádu komunistického režimu pracovala jako kantýnská či prodavačka. Po roce 1989 byla rehabilitována, pracovala v České televizi a v rádiu Svobodná Evropa. Zemřela loni v listopadu ve věku 92 let.

Cílem spolku Pojďme dál je podle Kutílka podpora a rozvoj liberální demokracie v Česku, připomínka hodnot, na kterých je republika založena, a jejich aplikace v aktuálních tématech. Na svém webu má spolek mimo jiné petici za udržení nezávislosti na Moskvě a za posílení demokratického právního státu v ČR.