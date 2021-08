Spolek: Několika Afgháncům s vazbami na Česko se zemi nepodařilo opustit

Praha - Několika Afgháncům s vazbami na Česko, kteří se nevešli do evakuačních letů české armády, se nepodařilo Kábul opustit. Ze země se proto poté, co Američané opustili kábulské letiště, pokusí odejít jiným způsobem. ČTK to řekla Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky, který se jim snažil pomoct.

Spolek poslední dny upozorňoval na osud dvou Afghánců, kteří mají český pas a trvalý pobyt v Česku, a čtyř někdejších tlumočníků české armády. Poté, co Česká republika ukončila evakuaci svých zaměstnanců a spolupracovníků, se snažili dostat do spojeneckých letů, což se jim ale nepodařilo. Ministerstvo zahraničních věcí původně uvádělo, že jednotlivé případy lidí spojených s Českou republikou bude řešit právě ve spolupráci se spojenci.

Podle Paškové nyní dotyční Afghánci čekají na vývoj situace, zda se například podaří obnovit lety třeba do Pákistánu. Další možností je opustit Afghánistán přes některý z pozemních hraničních přechodů. Například přes hraniční přechod do Pákistánu přešly již tisíce lidí, podle zpravodajského serveru BBC News k němu i dnes proudily stovky členů afghánských etnických a náboženských menšin, studentů a dalších lidí.

Poté, co hnutí Tálibán ovládlo většinu Afghánistánu, stáhla ČR ze země pomocí tří letů z předminulého týdne 195 lidí. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pátek uvedl, že Česko evakuovalo už všechny tamní tlumočníky a spolupracovníky, které pro tyto účely vybraly armáda a diplomacie.

Podle pondělní zprávy ministerstva vnitra v Česku ze 169 převezených Afghánců požádalo o mezinárodní ochranu, tedy azyl či doplňkovou ochranu, 152 evakuovaných. Ostatní mají v Česku jinou formu pobytu.