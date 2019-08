Společnost SVOS chce bránit dobré jméno firmy i vozidla Perun

Přelouč (Pardubicko) - Výrobce pancéřovaných vozidel, společnost SVOS Přelouč, trvá na tom, že jí vyvinuté bojové vozidlo Perun splnilo požadavky armády. Ministerstvo obrany 9. srpna jednostranně odstoupilo od kupní smlouvy na čtyři bojová vozidla speciálních sil, svůj krok odůvodnilo nevyhovujícím výsledkem vojskových zkoušek. Firma to považuje za poškození dobrého jména společnosti i obrněnce Perun a chce se bránit právní cestou.

"Vozidlo Perun nebylo bez jakéhokoliv legitimního důvodu od října 2018 do července 2019 přijato k vojskovým zkouškám a ministerstvem zmíněné dílčí nedostatky, většinou nekolidující se smlouvou, byly již v říjnu 2018 prokazatelně odstraněny," uvedla společnost v dnešním prohlášení zaslaném ČTK. Dodala, že od loňského října několikrát žádala o pokračování zkoušek, při kterých by ministerstvo mohlo ověřit plnění všech požadavků kupní smlouvy prověřovaných ve vojskových zkouškách, to se ale nestalo.

Ministerstvo v úterý uvedlo, že vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek včetně hodnocení parametrů, které mají zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky. "Údaj o 85 procentech nevyhovujících zkoušek je použit k poškození dobrého jména vozidla, ačkoliv se netýká smlouvou vyžadovaných a schválených parametrů, které vozidlo bez výjimky plní, ale neprovedených opakovaných zkoušek," uvedla společnost.

K dnešnímu prohlášení firmy SVOS se ministerstvo již nechce vyjadřovat. "Ministerstvo obrany nepůjde cestou výměny názorů prostřednictvím tiskových zpráv. Vše podstatné jsme sdělili v úterním vyjádření. To stále platí a více nyní případ vozidel Perun nebudeme komentovat," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Podle názoru společnosti vozidlo parametry stanovené ministerstvem plní a odkazuje se na platné protokoly ze zkoušek i měření. Průběh vojskových zkoušek považuje za nestandardní a neodpovídající závazným předpisům ministerstva pro tuto oblast.