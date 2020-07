Společnost Smartwings vloni zvýšila zisk na 134 milionů korun

Praha - Letecká společnost Smartwings, a.s. vloni zaznamenala zisk po zdanění 133,4 milionu korun, což je o více než 50 milionů meziročně více. Zisk zaznamenaly i sesterské ČSA. Oznámil to dnes Smartwings. Společnost patří stejně jako ČSA do letecké skupiny Smartwings Group, která má nyní finanční potíže kvůli koronavirové krizi. Společnost by tak mohla mít nárok na státní záruky z programu COVID Plus, z něhož nemohou čerpat firmy s finančními problémy už před koronavirovou krizí. V minulých týdnech žádala celá skupina stát o garanci za úvěr kolem 800 milionů korun.

Celá skupina vloni dosáhla obratu 28 miliard korun, další čísla o loňském hospodaření skupina neoznámila.

"Považujeme za nezbytné zdůraznit a znovu zopakovat, že společnost Smartwings, a.s. byla před koronakrizí zdravou firmou, a to i přes problémy způsobené uzemněním letadel Boeing 737 MAX. Společnost Smartwings, a.s. za celých 22 let, vyjma jednoho roku, což bylo způsobeno kurzovými rozdíly, vykázala vždy zisk," uvedla společnost. Ve ztrátě se firma ocitla v roce 2017, kdy ztratila přes půl miliardy korun. Důvodem byly právě kurzové rozdíly koruny vůči dolaru, což bylo klíčové v souvislosti s tehdejšími nákupy letadel Boeing. Firma také uvedla, že sesterské aerolinky ČSA jsou od roku 2018, kdy se na jejich řízení začal Smartwings akcionářsky podílet, také v zisku.

Firma tak odmítla tvrzení, že měla finanční problémy už před koronavirovou krizí. Ve čtvrtek uvedla CNN Prima News, že Smartwings měla v roce 2019 ztrátu 80 milionů dolarů (asi 1,9 miliardy Kč), což údajně uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v dopisu americké společnosti Boeing. Smartwings loni na jaře musela až do současnosti odstavit svá letadla Boeing 737 MAX. Stroje byly celosvětově odstaveny kvůli dvěma nehodám způsobeným vadným softwarem. Smartwings tehdy vlastnila sedm těchto letounů, dalších 21 se pak ještě loni chystala převzít.

Skupina Smartwings, do níž vedle tuzemských dopravců patří například ještě zahraniční divize skupiny, nyní řeší problémy kvůli zastavení provozu během koronavirové krize. Skupina uvedla, že k záchraně bude potřebovat i pomoc státu, který požádala o garanci za komerční úvěr v hodnotě kolem 800 milionů korun. Nyní se hovoří o tom, že by firma měla mít možnost čerpat záruky z podpůrného programu COVID Plus, který je zaměřen na velké firmy. Prostřednictvím komerčních bank v něm mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Skupina na začátku tohoto týdne zároveň oznámila, že kvůli potížím propustí v následujících měsících až 600 zaměstnanců.