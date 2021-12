Společnost infekčního lékařství podporuje povinné očkování proti covidu

Ústí nad Labem - Společnost infekčního lékařství plně podporuje zavedení povinného očkování proti covidu-19 pro vybrané profesní skupiny a pro osoby starší 60 let. Jde podle ní o nezbytné opatření, které má omezit dopady pandemie na zdraví a životy obyvatel. Společnost, jejímž předsedou je primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý, to uvedla v prohlášení zaslaném dnes ČTK.

Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 pro vybrané profese a lidi nad 60 let má vyjít ve Sbírce zákonů do konce týdne. Povinnost být očkován by měla pro tyto skupiny platit od 1. března 2022. Vyhlášku vydává ministerstvo zdravotnictví. Kandidát na ministra zdravotnictví příští vlády Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve řekl, že nesouhlasí s povinným očkováním podle věku, u profesí bude záležet na stanovisku profesní organizace. Proti povinnému očkování lidí nad 60 let se postavila Česká vakcinologická společnost.

Senioři jsou nejohroženější skupinou, nejčastěji podle společnosti infekčního lékařství končí se závažným průběhem covidu-19 v nemocnici, na jednotkách intenzivní péče a umírají. "Již 22 měsíců se staráme o pacienty, kteří lapají po dechu, a se životem je pojí pouze hadička s kyslíkem. Nechceme se dívat na zbytečná úmrtí, kterým bylo možné předejít očkováním. Neočkovaní lide ve věku 60-69 let končí s covidem-19 v nemocnici 6,7krát častěji a na jednotce intenzivní péče 11,4krát častěji než očkovaní," uvedla společnost v prohlášení.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) navrhl povinné očkování pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Platit by měla povinnost také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a strážníky nebo celníky.

Zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách jsou do péče svěření nemocní, staří a zranitelní lidé, které je podle Společnosti infekčního lékařství třeba chránit před nákazou očkováním personálů. "Vakcinace pracovníků kritické infrastruktury, jako jsou policisté, vojáci a hasiči, je nutná pro zajištění chodu státu," uvedla společnost.

Pokuty za nesplnění očkovací povinnosti nepovažují infekční lékaři za trest, ale za solidární příspěvek neočkovaných na budoucí náklady při onemocnění covidem-19. "Vždyť infuze monoklonálních protilátek stojí 60.000 Kč, jedna hospitalizace s covidem-19 na standardním lůžku přijde na 70.000 Kč, na jednotce intenzivní péče v průměru na 600.000 korun," uvedla organizace, která vyzvala veřejnost k očkování.