Spojenectví ODS, TOP a KDU trvá, ODS chce úspory a investice z EU

Praha - Memorandum o spolupráci mezi TOP 09 a ODS před sněmovními volbami po nočním hlasování občanských demokratů pro daňový balíček vládního hnutí ANO trvá. ČTK to řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Současně ale od ODS očekává návrh, jak se má zabránit rozvratu veřejných financí. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka věří tomu, že po přípravě společného programu všech tří stran se subjekty rozporům vyhnou. Do současného volebního období šly všechny s jinými prioritami, řekl ČTK. ODS avizovala plán úspor státu a investice samospráv z evropských peněz.

Předseda ODS Petr Fiala odmítá tvrzení, že hlasováním občanští demokraté zadlužili budoucí generace. Po zrušení superhrubé mzdy plánují navrhnout snížení schodku státního rozpočtu o 80 miliard korun, výpadek v rozpočtech samospráv mají nahradit peníze z Fondu obnovy EU. "O tom, kdo je rozpočtově odpovědný a kdo ne, rozhoduje hlasování o státním rozpočtu, ne hlasování o snižování daní. Snížení daní nesmí znamenat automatické zvýšení schodku rozpočtu. ODS každoročně navrhuje úspory v rozpočtu a jinak tomu nebude ani letos, už v příštích dnech předložíme návrhy úspor ve výši 80 miliard korun," uvedl Fiala v prohlášení ODS. "Z opozičních lavic jsme zrušením superhrubé mzdy a snížením daní splnili hlavní bod volebního programu," doplnil poslanec Jan Skopeček.

Pro schválení balíčku jako celku s přijatými úpravami hlasovali v noci na dnešek poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci. Podle kritiků přinesou daňové změny větší sociální rozdíly a odrazí se nejen ve výpadku v příjmech státu, ale dopadnou i na rozpočty krajů a obcí.

Adamová ČTK sdělila, že TOP 09 chce společně s ODS zvítězit ve volbách a nabídnout změnu, která poměry v Česku otočí k lepšímu. "V tomto smyslu je pro TOP 09 samozřejmě otázka udržitelnosti veřejných financí zásadní. Programové týmy nyní začínají jednat a já očekávám, že ODS na tato jednání přijde s promyšleným návrhem, jak zamezit rozvratu veřejných financí, a s víceletým finančním výhledem do budoucna," uvedla.

"Věřím, že v okamžiku, kdy jdeme připravovat program pro příští období, který budeme prosazovat společně, se tomu (rozporům při hlasování) vyhneme. Teď jsme v situaci, kdy každá ze tří stran šla s jinými prioritami a jiným programem do tohoto volebního období. To tak je, že ne na vše v tomto období budeme mít stejný názor," řekl Jurečka.

Balíček obsahuje zrušení takzvané superhrubé mzdy, jak o to léta usilovali občanští demokraté. Místo toho se má od příštího roku na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u lidí se mzdou asi nad 140.000 korun měsíčně část příjmů nad tuto hranici sazbou 23 procent. Zrušení ještě není definitivní. Zákon musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Sněmovna schválila rovněž daňovou slevu na poplatníka, jak navrhovali Piráti, a přijala i další část Babišova návrhu, která rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Dopady daňového balíčku na veřejné rozpočty vyvolaly kritiku nejen z opozice, ale i z koaliční ČSSD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odhadla dopad schválených poslaneckých změn k daňovému balíčku do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun.

"Čeká nás projednání v Senátu. Osobně říkám, že bych byl velmi rád, kdyby Senát do daňového balíčku parametricky vstoupil a zadal rozumné opravy a úpravy tak, aby ten výsledek nebyl tak obrovský deficit, jako v noci schválila Sněmovna," poznamenal Jurečka. Je podle něj nutné řešit výpadek peněz u samospráv. Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že pro kompenzace výpadku příjmů obcí navrhuje ODS využít co největší část ze 182 miliard z Fondu obnovy EU, které by měly dorazit v příštích dvou letech.