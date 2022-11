Berlín - Spojené státy v roce 2023 umístí na své základně v bavorském Ansbachu dodatečných 500 vojáků. Oznámila to dnes bavorská vláda, která to označila za jasné posílení bezpečnosti celé Evropy. Vyslání dodatečných 500 amerických vojáků do Německa již loni v dubnu ohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin a závazek letos v červnu na summitu NATO zopakoval prezident USA Joe Biden.

Reklama