Spojené státy navrhují minimální daň pro podniky na úrovni 15 procent

Washington - Spojené státy navrhují, aby firmy ve světě platily daň ze zisku alespoň 15 procent, konečná daň by ale měla být ještě vyšší. Ve čtvrtek to oznámilo americké ministerstvo financí. To se snaží prosadit plány, které by zastavily mezi jednotlivými zeměmi soutěž o to, kdo bude mít nejnižší daně.

Ministerstvo uvedlo, že 15procentní daň by měla být dno a že by "diskuse měly i nadále být ambiciózní a posunout tu sazbu ještě výše". Americké firmy teď platí daň ze zisku 21 procent, kterou na tuto úroveň snížila administrativa bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Předtím byla nejvyšší sazba pro podniky na 35 procentech.

Nynější americký prezident Joe Biden usiluje o zvýšení daní, u podniků ji chce zvýšit na 28 procent. Je to součástí plánu prezidenta zvoleného za Demokratickou stranu zvýšit daně firmám i lidem s nejvyššími příjmy. Bílý dům se ale snaží do svých plánů zapojit i ostatní země.

Ministryně financí Janet Yellenová podle serveru CNBC vyzdvihuje přínos minimální sazby daně pro podniky, která by platila globálně. Podle ní by existence minimální sazby odradila firmy od přesunů daňového domicilu do jiných zemí jen proto, aby mohly své zisky méně danit. A to i v případě, že většinu aktivit mají ve Spojených státech a tam vytvářejí i největší díl zisku. Yellenová byla v letech 2014 až 2018 šéfkou americké centrální banky (Fed).

Ministerstvo financí se pod vedením Yellenové domnívá, že "mezinárodní daňovou architekturu je potřeba stabilizovat, že globální hřiště musí být férové, a že musíme vytvořit prostředí, kde budou jednotlivé země spolupracovat, aby zachovaly náš daňový základ a zajistily, že globální daňový systém bude spravedlivý a vybavený na to, aby plnil potřeby globální ekonomiky ve 21. století," stojí v tiskové zprávě ministerstva.

Yellenová si už dříve povzdechla nad globálním "závodem až na dno", jak nazvala snahu zemí snižovat firmám daně výměnou za to, že zahraniční firmy v takové zemi pak investují a dají lidem práci. Zavedení globální minimální sazby daně by takové snahy pomohlo omezit, není ale jasné, kolik zemí je ochotno se tohoto plánu zúčastnit.

"Ministerstvo jasně uvedlo, že globální minimální sazba daně pro firmy zajistí, že globální ekonomika bude prospívat díky čestnějším podmínkám při zdaňování nadnárodních korporací, a že podpoří inovaci, růst a prosperitu při současném zlepšení spravedlnosti pro střední třídu i pracující lid," uvádí se ve zprávě amerického ministerstva. Jeho zástupci o těchto záležitostech jednali s pracovní skupinou z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).