Robert Urbánek, majitel brněnské řemeslné palírny ginu Little Urban Distillery, vypálil první nápoj podle vlastní receptury (na snímku z 18. října 2018) v září 2018. ČTK/Hlaváčová Monika

Brno - Jen něco málo přes rok trvalo Robertu Urbánkovi, než se od prvotního nápadu dopracoval ke splnění snu a otevřel první brněnskou řemeslnou palírnu ginu. V dílně v brněnském Králově poli si nechal postavit na míru vyrobenou destilační kolonu.

"Pochází z Uherského Hradiště a je to ruční práce. Měď je velmi důležitá, protože reaguje s alkoholovými párami a dokáže neutralizovat některá aromata a příchutě, které nechceme, aby tam potom zůstávaly," konstatuje Urbánek, který své jméno zakódoval i do názvu palírny: Little Urban Distillery. Ten lze podle něj přeložit jednak jako "malá městská palírna" ale také jako "palírna malý urban", tedy Urbánek.

Své firmě se věnuje na plný úvazek už rok. První gin ale vypálil na nové destilační koloně až letos v září. Do té doby se zabýval přípravami, studováním zákonů, receptur, postupů a vyřizováním povolení.

"Úplně první gin jsem vyrobil loni v Anglii, když jsem se začal učit. Pak jsem experimentoval, dovezl jsem si z Portugalska malý dvoulitrový měděný kotlík, v něm vznikl základ mé vlastní receptury. Na doladění jsem ale musel počkat na dokončení velké kolony, protože technologie je v ní naprosto jiná," dodává Urbánek.

Součástí originálního receptu na london dry gin z Little Urban Distillery je 13 bylin. Urbánek ale experimentuje i s jinými přísadami. "Kromě klasického sloe ginu, což je v Anglii velmi oblíbený likér, který vzniká macerováním trnek v ginu, jsem vytvořil naprostý originál, nazvaný winter. Jde také o likér, ale místo trnek v něm maceruji černé jeřabiny, tedy aronie," přibližuje Urbánek.

Experimentuje i se stařeným ginem, který nechává zrát v jalovcových soudcích. "Původně jsem počítal s tím, že bude ležet tři měsíce, ale už po měsíci jsem ho testoval a voní úžasně, asi dobu zatím zkrátím, dokud jsou soudky nové," vysvětluje.

Svůj gin zatím prodává přímo v palírně, prostřednictvím internetového obchodu a plánuje jej nabízet i na některých vánočních trzích.