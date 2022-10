Spisovatelka Denemarková s překladatelkou Profousovou převzaly v Německu cenu

Česká spisovatelka Radka Denemarková (vpravo) a její překladatelka do němčiny Eva Profousová (vlevo) převzaly 10. října 2022 v Berlíně literární a překladatelskou cenu Brücke Berlin za román Hodiny z olova.

Berlín - Česká spisovatelka Radka Denemarková a její překladatelka do němčiny Eva Profousová dnes v německém hlavním městě převzaly za román Hodiny z olova literární a překladatelskou cenu Brücke Berlin. Staly se tak prvními Češkami, které toto ocenění získaly.

Denemarkové Hodiny z olova vyšly v Česku v roce 2018, o rok později získaly ocenění Magnesia Litera jako kniha roku. V Německu román v překladu Profousové vyšel na počátku letošního roku pod názvem Stunden aus Blei. "Stala se neuvěřitelná věc, první vydání bylo už v únoru vyprodané, takže hned bylo další vydání," řekla v rozhovoru s ČTK Denemarková.

Německý překlad zaujal i čtenáře v Rakousku, a to včetně rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena. "Knihu si přečetl a my si dopisujeme," řekla Denemarková, která 8. listopadu za Hodiny z olova převezme ve Štýrském Hradci Literární cenu Štýrska.

O úspěchu knihy vypovídají od samého počátku i recenze německých novin a magazínů, které poukazují na závažný konflikt morálky a moci. "Se svým románem Hodiny z olova přináší Radka Denemarková zuřivou obžalobu čínské diktatury. Česká autorka se v něm seznamuje s ženou, která se pod jejím vlivem postaví režimu, za což je tvrdě potrestána," uvedl německý rozhlas Deutschlandfunk.

Také v rozhovoru s ČTK Denemarková poukázala na přivírání očí nad brutalitou čínského policejního státu. "To je skutečná realita a pravda a tady se najednou ukazuje, že literatura je nezastupitelná a že já jsem nepodplatitelná, neponížitelná a že se nedám," řekla.

"Mám na konci knihy poděkování všem blízkým lidem a přátelům, které jsem za svůj život potkala, kterých si nesmírně vážím. Všechny spojuje jeden pojem, který je teď vzácný, a to je morální integrita," řekla. Uvedla, že lituje, že někteří lidé, kterým děkuje, již nežijí. "Jsem strašně ráda, že jsem tu knihu napsala, aby se nezapomnělo na studentku, kterou jsem v Číně potkala, kterou zatkli, která ve vězení zemřela. Dodneška nevíme jak, protože její tělo odmítli vydat," doplnila.

Recenze se rovněž shodují, že román je značně rozsáhlý a spletitý. To uvedla i porota k udělení ceny Brücke Berlin. "Hodiny z olova je odvážný a mimořádně zdařilý pokus, jak prostřednictvím poetického jazyka a autofikce vytvořit globální obraz naší současnosti plné násilí. Autorka odkrývá do hloubky historické propletence, aniž by se vzdala možností skutečné demokracie," ocenila román porota.

Porota rovněž poukázala na překladatelský um Profousové. "Eva Profousová převádí autorčinu náročnou a složitou prózu protkanou lyrickými částmi a esejistickými pasážemi precizně a vynalézavě do živé, zvučné němčiny a udržuje v každém ohledu napětí od první do poslední stránky tohoto významného díla," shodli se porotci.

Denemarková ČTK řekla, že její knihy není snadné překládat. "U mě to je vždy boj o jazyk a já potřebuju překladatele, kteří jsou vzdělaní, citliví, přemýšlejí v kontextu, ale nechávám jim absolutně volnou ruku, protože nejde o doslovný překlad," řekla. A takovou překladatelku pro německý jazyk našla v Profousové.

Denemarková, která je sama vystudovaná germanistka, ke spolupráci s Profousovou řekla, že cílem je, aby kniha působila v obou jazycích stejně. To se pak odráží v konzultacích. Dodala, že německou verzi Hodin z olova předcházelo na 140 stránek odpovědí na překladatelčiny otázky.