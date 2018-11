Praha - Největší krkonošský lyžařský areál Špindlerův mlýn letos zvýhodní lyžaře, kteří si zakoupí skipas dopředu po internetu. Denní skipas pro dospělého při nákupu v e-shopu gopass.cz nejméně tři dny předem vyjde na 820 korun. Na pokladně u sjezdovky skipas vyjde v hlavní sezoně na 1000 Kč. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci skiareálu. Loni byla jednodenní cena skipasu pro dospělého v hlavní sezoně 890 korun.

Při nákupu skipasu ve středisku bezhotovostně v samoobslužných pokladnách prostřednictvím Gopass Tickets je cena 890 Kč.

Do nadcházející lyžařské sezony investuje Skiareál Špindlerův mlýn několik desítek milionů korun. Zavádí novou technologii úprav sněhu SNOWsat. "Dosud jsme posuzovali množství sněhu na sjezdovkách odhadem a sondami. SNOWsat měří sněhovou pokrývku digitálně pomocí GSP, a to s přesností na tři cm," uvedl ředitel skiareálu René Hroneš. Čidla na rolbách ušetří naftu, elektřinu, vodu, a sjezdovky budou podle zástupců areálu připraveny kvalitněji a v kratším čase.

Skiareál bude také testovat novou generaci sněžných děl a plánuje rozšíření snowparku. Ve finále jsou práce na propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. "Dokončujeme studii vlivu na životní prostředí EIA a intenzívně pracujeme na zapracování nových enviromentálních požadavků do projektu. Stavebně a finančně jsme připraveni okamžitě stavět," dodal Hroneš.

Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec před zimní sezonou investoval zhruba 25 milionů korun. Investice šla například také do technologie SNOWsat. SkiResort koupil také novou rolbu, investoval do nového zasněžování na sjezdovce Vyhlídková v areálu Černý Důl nebo do nového odbavovacího systém na parkovištích v Peci pod Sněžkou.

Skiareál Malá Úpa investoval celkem pět milionů korun, například do posílení zasněžování nebo nové půjčovny lyžařského vybavení. Cena jednodenního skipasu pro dospělého v hlavní sezoně bude 600 korun proti loňským 570.

Ve středisku v Deštném v Orlických horách byly investice za zhruba tři miliony korun. Většina peněz směřovala do posílení zasněžovacího systému. Cena jednodenního skipasu pro dospělého v Deštném vzroste o 30 korun na 520 korun. V Říčkách investovali jen do údržby. Cena jednodenního skipasu vzrostla proti minulé sezoně o 50 korun na 570.

