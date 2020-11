Spilková už si asi letos LPGA nezahraje, vyhlíží další sezonu

Praha - Pro golfistku Klárou Spilkovou letošní sezona na okruhu LPGA nejspíš skončila. Momentálně 93. hráčka sezonního žebříčku americké série je náhradnicí zbylých tří turnajů a na finále sezony pro šedesát nejlepších hráček roku nedosáhne. Proto se vrátila do Česka a čeká, zda se neuvolní místo na některém z turnajů, ale zároveň plánuje odpočinek i trénink na další rok.

Zkrácený kalendář LPGA má před sebou příští týden turnaj v Belleair na Floridě, od 3. prosince v The Colony v Texasu a o týden v později v Houstonu. "Všude jsem náhradnicí, a to celkem hluboko pod čarou postupu. Naděje sice je, ale spíše malá. Škoda, že vinou pandemie byly zrušeny kvalifikace," uvedla Spilková na svém webu.

Členka Czech Golf Teamu a globálního výběru KPMG zkoušela získat sponzorské pozvánky do Belleair a The Colony, ale pořadatelé české jedničce odepsali, že už mají obsazeno. "Místa na pozvání jsou vždy jen tři nebo čtyři," uvedla Spilková. O startech na Ladies European Tour (LET) neuvažovala.

Ve své druhé sezoně na LPGA odehrála dvanáct turnajů. Začala v lednu životním výsledkem - osmým místem v Boca Raton, ale ve zbytku koronavirem ovlivněné sezony se jí tolik nedařilo. Na dalších jedenácti turnajích prošla cutem jen dvakrát.

"Chtěla jsem si vylepšit pozici a tlačila jsem na výsledky. Nemůžu přitom říct, že bych hrála špatně. Cítila jsem se fajn, při tréninku na Floridě jsem švihala výborně a na turnaje cestovala s velkou chutí," řekla pětadvacetiletá hráčka.

"Poslední dva turnaje, to byla spíš smůla," konstatovala. Na majoru Women's PGA Championship dostala za pomalou hru dvě trestné rány. "A už jsem to nedohnala," podotkla. Poté jí na turnaji v Greensboro nevyšlo první kolo, v kterém měla osm ran nad par. "Zažila jsem den blbec. Párkrát míč skončil v roughu a dvakrát v řízku na fairwayi, odkud to ale bylo ke greenu ještě asi 170, 180 metrů. Druhý den už přinesl obraz hry, jaká ve skutečnosti je, ale pozdě," poukázala, že ve 2. kole dosáhla tři rány pod par.

"Občas se to holt správně neposkládá. Vím ale, že hra tam je. V přípravě odvádím maximum. Všechno v životě ale má svůj důvod a věřím, že se můj golf zase obrátí správným směrem," řekl pražská rodačka, která si letos zahrála koncem srpna turnaj LET v Berouně a skončila třináctá.

Koncem roku se chce Spilková vrátit na Floridu a v rámci přípravy uvažuje o startech na tamních minitour. Na rok 2021 má na LPGA stejnou kartu jako letos, jelikož se vzhledem k pandemickým restrikcím status hráček nemění. To jí dává šanci hrát skoro všechny turnaje, které nemají omezené startovní pole.