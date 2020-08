Spilková je domácí nadějí turnaje v Berouně

Beroun - Dvě mezinárodní golfové akce se konají na českém území ve stejném termínu. Od pátku do neděle čeká ženy v čele s domácí hvězdou Klárou Spilkovou Tipsport Czech Ladies Open nejvyššího evropského okruhu LET v Berouně s dotací 200 tisíc eur. Muži se sejdou v západočeských resortech Sokolov a Kynžvart a s dotací 40 tisíc eur odehrají Altepro Trophy by Extec 2020 série Pro Golf Tour.

Favoritkou Czech Ladies je Dánka Emily Pedersenová, vedoucí žena letošího pořadí na LET, nedávno druhá na Scottish Open a jedenáctá minulý týden na majoru British Open. Ve startovním poli je i vítězka loňského ročníku hraného na Karlštejně Carly Boothová ze Skotska. Hvězdou je také Beth Allenová z USA. "Se startovním polem jsem maximálně spokojen," řekl promotér akce Luboš Koželuh.

Na startu bude patnáct domácích hráček. Vedle Spilkové se představí profesionálky Kateřina Vlašínová, Šideri Váňová, Lucie Hinnerová, Eva Koželuhová, Kristýna Napoleaová a Kateřina Krásová. Z amatérek dostaly kartu Sára Kousková, Jana Melichová, Tereza Melecká, Patricie Macková, Tereza Koželuhová, Kristýna Frýdlová, Gabriela Roberta Vítů, Nela Halaburdová a Tereza Chlostová.

Loni se na Karlštejně zazářila Macková dvanáctým místem a další tři Češky prošly cutem. "Kdyby byla letos jedna v desítce, tak by to bylo perfektní. Je to v jejich silách," věří Koželuh ze společnosti Premier Sports domácím golfistkám.

Nejvíce se čeká od Spilkové, která má za sebou čtyři akce okruhu LPGA v řadě a doma se představí po čtyřech letech. "Jako vždycky se na moc těším. Dostávám hodně pozitivních zpráv, že tady hraju a doufám, že lidi přijdou," řekla Spilková a ke své hře dodala: "Chci hrát uvolněně a uvidíme, jak se turnaj vyvine."

Po restartu sezony po koronavirové pauze se hrají série mužů PGA Tour a žen LPGA zatím bez fanoušků. V Berouně se tak koná první akce s diváky. "Nejsme schopni odhadnout, kolik diváků přijde, ale věřím, že to bude fajn pro nás i pro háčky, aby se vytvořila příjemná atmosféra," uvedl Koželuh. V ceně vstupného, kterí je sto korun na den a dvě stě korun na tři dny, je zahrnuto i parkování.

Hráčky musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření spojené s opatřeními proti šíření nemoci covid-19. "Přidělalo nám to práci, ale nic jsme nepodcenili. Hráčky bydlí ve dvou hotelích, jezdí vlastními auty, podstoupily i s caddies testy a mají oddělené prostory. V těch vnitřních nosí povinně roušky," uvedl Koželuh.

V pátek a v sobotu se začíná v 7:30, nedělní finále odstartuje v 8:00 a závěr se očekává do 14:00. V sobotu a v neděli bude přenosy na ČT sport.

Do turnaje mužů zasáhne třináct Čechů včetně dvou nejlepších hráčů Ondřeje Liesera a Stanislava Matuše. Hrát bude i Aleš Kořínek, letos vítěz turnaje Pro Golf Tour ze St. Pöltenu, kde se kvůli počasí odehrála dvě ze tří kol.

Dotaci promotéři z Česká 1 zvýšili z 30 na 40 tisíc eur, čímž je z turnaje po finále série druhá nejlépe placená akce letošního roku na Pro Golf Tour.

První dva dny se bude střídavě hrát v Sokolově a Kynžvartu, kde se uskuteční nedělní vyvrcholení turnaje se závěrem kolem 14:00 až 15:00.