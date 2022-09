Spilková byla potřetí na Epson Tour v desítce, v Pendletonu skončila šestá

Pendleton (USA) - Česká golfová jednička Klára Spilková obsadila dělené šesté místo na turnaji Epson Tour v Pendletonu a vybojovala na tomto okruhu třetí umístění v první desítce. Sedmadvacetileté profesionálce se vydařil zejména poslední hrací den tříkolového turnaje, byla v něm bezchybná, zahrála šest birdie a zaznamenala skóre 66, druhý nejlepší výsledek dne.

Spilková na Epson Tour usiluje o návrat na elitní okruh LPGA, který hrála tři roky, ale po loňské sezoně neobhájila účastnickou kartu a v prosinci neuspěla ani v kvalifikaci. V Oregonu navázala na čtvrtá místa z Ann Arbor a ze South Bendu.

"Super jízda! Měla jsem šance dát ještě víc birdie na posledních jamkách, ale jinak to bylo skvěle vyrovnané kolo a další birdie tam spadnou příště," komentovala Spilková na svém webu povedené finále turnaje, po němž měla konečné skóre -12.

Ze Spojených států se nyní přesune do Evropy a do konce září tu absolvuje turnaje Ladies European Tour (LET) ve Francii a Irsku.

V Pendletonu vyhrála Američanka Daniela Iacobelliová, jež na závěr také zahrála 66 úderů s finálním skóre -18. O tři rány za ní skončila po nevídaném finiši Pavarista Yokutanová z Thajska, které přitom patřilo před posledním kolem až 27. místo. Ve finále ale zahrála po jednom bogey celkem 11 birdie, z toho osm na závěrečné devítce, a kolo obešla na 62 úderů.

Golfový turnaj Epson Tour v Pendletonu

(par 72, dotace 200.000 dolarů):

1. Iacobelliová (USA) 198 (65+67+66), 2. Yokutanová (Thaj.) 201 (69+70+62), 3. Wearnová (USA) 202 (68+66+68), Kimová (Austr.) 202 (64+69+69) a Jin Siao-Wen (Čína) 202 (63+70+69), 6. mj. Spilková 204 (68+70+66), ...114. mj. Vlčková (obě ČR) 148 (71+77) neprošla cutem.