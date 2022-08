Spilková byla na Epson Tour čtvrtá, od vítězky ji dělila jedna rána

South Bend (USA)/Memphis - Golfistka Klára Spilková skončila na turnaji Epson Tour v South Bendu čtvrtá a vyrovnala nejlepší výsledek sezony. Od nejlepší trojice ji dělila jediná rána. V rozstřelu zvítězila Číňanka Liou Jen. Američan Will Zalatoris se na turnaji v Memphisu dočkal prvního titulu na okruhu PGA Tour v kariéře.

Spilková zahrála na Four Winds Invitational v Indianě po třech kolech šest úderů pod par. Čtvrtá byla i v polovině června na Ann Arbor´s Road v Michiganu.

"Hrálo se mi moc dobře, byla jsem trpělivá," uvedla Spilková v tiskové zprávě. "Tři turnaje v kuse mi daly docela zabrat. Vracím se do Greenville, kde teď bydlím, odpočinu si a budu samozřejmě dál trénovat. Za týden poletím na další dva turnaje Epson Tour," dodala.

Zalatoris vybojoval v Memphisu na třetí dodatečné jamce první titul z PGA Tour

Americký golfista Will Zalatoris se na turnaji v Memphisu dočkal prvního titulu na okruhu PGA Tour v kariéře. O zisk trofeje musel v závěru FedEx St. Jude Championship zabojovat s Rakušanem Seppem Strakou až do třetí dodatečné jamky, na níž se po dvou letošních porážkách v play off konečně dočkal vítězství. Po čtyřech kolech měli oba rivalové na kontě 265 ran, 15 pod par hřiště.

Pětadvacetiletý Zalatoris, jehož dosud provázela pověst nejlepšího hráče na okruhu bez zisku titulu a s nejvyššími výdělky, za premiérový úspěch inkasoval prémii 2,7 milionu z celkové dotace 15 milionů dolarů.

"Je trochu drsné říct, že už bylo na čase, když je to teprve váš druhý rok na Tour, ale ano: už bylo na čase," řekl šťastný Zalatoris, jenž už letos v rozstřelu marně bojoval o titul v San Diegu a na majoru PGA Championship.

Na US Open obsadil dělené druhé místo a dosud byl nejvýše postaveným hráčem ve světovém žebříčku bez trofeje. Triumf ho nyní poprvé v kariéře vynese do elitní desítky.

Výsledky golfových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů St. Jude Classic série PGA Tour v Memphisu (par 70, dotace 15 milionů dolarů): 1. Zalatoris (USA) 265 (71+63+65+66) v rozstřelu na 3. dodatečné jamce, 2. Straka (Rak.) 265 (64+66+68+67), 3. Glover 268 (65+68+69+66) a Harman 268 (66+66+69+67), 5. Finau 269 (64+68+69+68), Morikawa 269 (67+69+66+67), Mullinax 269 (66+67+66+70), Putnam (všichni USA) 269 (66+68+67+68), Fitzpatrick (Angl.) 269 (68+66+67+68), Rahm (Šp.) 269 (67+69+67+66) a Scott (Austr.) 269 (66+67+70+66).

Turnaj žen Epson Tour v South Bendu v USA (par 72, dotace 200.000 dolarů): 1. Liou Jen (Čína) 209 (64+71+74) v rozstřelu na 1. dodatečné jamce, 2. Riihijärviová (Fin.) 209 (72+69+68), Lemieuxová (USA) 209 (71+66+72), 4. Spilková (ČR) 210 (72+69+69), Čang Wej-wej (Čína) 210 (72+69+69), Kuvanunová (Thaj.) 210 (69+71+70), Costabileová (Kan.) 210 (68+70+72). Golfový žebříček k 15. srpnu (v závorce předchozí umístění): 1. (1.) Scheffler (USA) 10,05, 2. (2.) Smith (Austr.) 8,92, 3. (3.) McIlroy (Sev. Ir.) 8,09, 4. (4.) Cantlay (USA) 7,52, 5. (6.) Rahm (Šp.) 7,20, 6. (5.) Schauffele 7,06, 7. (7.) Thomas 6,68, 8. (8.) Morikawa 6,59, 9. (14.) Zalatoris (všichni USA) 6,43, 10. (9.) Hovland (Nor.) 6,20, ...799. (772.) Lieser (ČR) 0,16. Finanční žebříček sezony (v dolarech): 1. Scheffler 13,176.910, 2. Smith 10,107.897, 3. Zalatoris 9,405.082, 4. McIlroy 8,234.566, 5. Fitzpatrick (Angl.) 6,973.972, 6. Burns (USA) 6,885.736, 7. Thomas 6,793.876, 8. Cantlay 6,669.605, 9. Schauffele 6,557.299, 10. Young (USA) 6,387.098.