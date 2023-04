Spielberg: Staré filmy by se kvůli současné citlivosti neměly předělávat

New York (USA) - Dříve natočené filmy by se neměly předělávat tak, aby vyhověly moderní citlivosti. Šestasedmdesátiletý americký režisér Steven Spielberg to uvedl na setkání Time 100 Summit, informoval deník The Guardian. Spielberg také litoval, že ve verzi hitu E.T. - Mimozemšťan z roku 1982, vydané u příležitosti 20. výročí, měli policisté vysílačky místo zbraní.

"Byla to chyba. Nikdy jsem to neměl udělat. E.T. je produktem své doby. Žádný film by neměl být revidován optikou, kterou film nahlížíme dnes, ať už dobrovolně nebo z donucení," uvedl Spielberg. "Nikdy jsem si neměl zahrávat s archivy svého vlastního díla a nikomu to nedoporučuji. Všechny naše filmy jsou jakýmsi ukazatelem toho, kde jsme byli, když jsme je natáčeli, jaký byl svět a co svět přijímal, když jsme ty příběhy zveřejnili. Takže je mi opravdu líto, že to tam je," řekl americký režisér.

Spielberg byl také dotázán na kontroverzní reedici díla Roalda Dahla, která zahrnovala změnu slov jako "tlustý" na "obrovský" a "ošklivý a bestiální" na pouhé "bestiální". Režisér uvedl, že s tím nesouhlasí. "Pro mě je (Dahlova tvorba) nedotknutelná. Je to naše historie, je to naše kulturní dědictví. Nevěřím v cenzuru v tomto smyslu," dodal Spielberg.

Mezi další autory, jejichž díla byla v poslední době upravena pro moderní čtenáře, patří autorka detektivních příběhů Agatha Christie nebo tvůrce agenta 007 Jamese Bonda Ian Fleming.