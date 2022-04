Špičky EU vyrazí do Kyjeva, europoslance zděsily záběry z Buče

Brusel/Štrasburk - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell tento týden vyrazí do Kyjeva, kde se setkají s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oznámil to mluvčí unijní exekutivy. Špičky EU se podle něj s ukrajinským lídrem setkají před dárcovskou konferencí pro Ukrajinu, která bude v sobotu ve Varšavě. Do Kyjeva se chystá v tomto týdnu i rakouský kancléř Karl Nehammer. O situaci na Ukrajině dnes debatoval Evropský parlament, část europoslanců vyjádřila zděšení a šok nad záběry ze severoukrajinské Buče.

EU podporuje Kyjev v obraně proti ruské invazi finančně, dodávkami zbraní či zaváděním protiruských sankcí, k přímé schůzce s prezidentem obléhané země se však její lídři až do minulého týdne neodhodlali.

Do Kyjeva v polovině března vyrazili premiéři Česka, Polska a Slovinska Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša, na které v pátek jako první šéfka institucí EU navázala předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Právě Janša již v pondělí uvedl, že se tento týden za Zelenským vypraví i předsedkyně unijní exekutivy. Dnes to potvrdil její mluvčí Eric Mamer. Datum návštěvy nespecifikoval, pouze doplnil, že to bude před sobotní konferencí.

Rakouský kancléř Nehammer v příštích dnech navštíví Kyjev

Rakouský kancléř Karl Nehammer plánuje v příštích dnech návštěvu Ukrajiny, kde se setká s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Potvrdil to dnes úřad rakouského šéfa vlády. Cílem je nadále Ukrajinu co nejvíce podporovat humanitárně i politicky, zdůraznilo kancléřství.

Zelenskyj už ve videu, které zveřejnil v noci na dnešek, řekl, že v nejbližší době očekává návštěvu rakouského kancléře. Rakousko Ukrajině od ruského vpádu do země poskytlo více než 17,5 milionu eur (425,6 milionu korun) naléhavé pomoci a 10.000 přileb a více než 9100 ochranných vest pro civilní nasazení.

V blízké době poskytne Rakousko další humanitární pomoc, uvedla Nehammerova kancelář. Z bezpečnostních důvodů neposkytla žádné další podrobnosti k cestě.

Zelenskyj ve videu zdůraznil, že Ukrajina podnikne vše pro to, aby co nejrychleji vyšetřila a ve spolupráci s EU a mezinárodními institucemi potrestala všechny vojáky, kteří se podíleli na válečných zločinech. Hovořil přitom hlavně o městech Stojanka, Irpiň a Buča v Kyjevské oblasti. O těchto otázkách prý v pondělí mluvil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. "A také s rakouským kancléřem Nehammerem. Shodli jsme se, že Ukrajinu v nejbližší době navštíví," řekl ukrajinský prezident.

Část europoslanců zděsily záběry z Buče, požadují vyšetřování válečných zločinů

Část poslanců Evropského parlamentu dnes při debatě o ochraně dětí prchajících před válkou na Ukrajině vyjádřila zděšení a šok nad záběry ze severoukrajinské Buče. Je podle nich potřeba vyšetřit válečné zločiny, které Rusko v sousední zemi páchá. Mladí lidé a děti, kteří utíkají před válkou, mají podle europoslanců právo na pomoc a podporu EU, o usnesení bude Evropský parlament hlasovat ve čtvrtek.

Europoslanci v debatě připomněli například záběry z Ruskem ostřelované porodnice v Mariupolu a situaci v Buči po odchodu ruských jednotek, kterou označili za šokující a hrozivou. Moskva trvá na tom, že za zabíjením civilistů na Ukrajině nestojí ruští vojáci. „Tyto válečné zločiny nesmí zůstat bez potrestání. Tyto otřesné záběry nesmí zůstat bez povšimnutí,“ uvedla na začátek rozpravy eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. „Potřebujeme přísnější sankce, tohle je genocida,“ uvedla polská europoslankyně Jadwiga Wiśniewská. Řada poslanců EP také vyzvala Evropskou komisi a členské země, aby zahájily vyšetřování možných válečných zločinů páchaných Ruskem na Ukrajině. „Máme Europol, Eurojust (Agenturu Evropské unie pro justiční spolupráci), máme tribunál v Haagu. Měly by spolupracovat s ukrajinskými úřady a dopadnout ty bandity, kteří na Ukrajině zabíjejí nevinné," řekl slovinský europoslanec Milan Zver.