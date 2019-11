Speciální vlaky připomněly 160 let železnice z Liberce do Žitavy

Hrádek nad Nisou (Liberecko) - Jízdy speciálních historických vlaků tažených parní nebo dieselovou lokomotivou připomněly dnes 160 let železniční tratě z Liberce přes Hrádek nad Nisou do německé Žitavy. První vlak sice na trasu vyjel až 1. prosince 1859, Němci ale oslavy spojili s dnešním slavnostním otevřením zrekonstruovaného nádraží v Žitavě, které je důležitým železničním uzlem. Mimořádných vlaků dnes využily stovky lidí, hlavně rodiny s dětmi.

Trať z Liberce na Žitavu byla součástí Jiho-severoněmecké spojovací dráhy, která měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně. Postavena byla jako jednokolejná, plány na její rozšíření o druhou kolej se nikdy nerealizovaly. Až do konce druhé světové války vedla trať jen českým a německým územím, po roce 1945 se ale malý úsek na východ od Lužické Nisy stal majetkem Polska.

Právě tento úsek už léta brání rychlému spojení mezi Českem a Německem a samosprávy ze všech tří zemí usilují o modernizaci úseku a obnovení zastávky v Polsku. Zatím ale bez úspěchu. Zhruba 2,7 kilometru dlouhý úsek trati přes polské území je v tak špatném stavu, že tam vlaky musí jezdit maximálně 40kilometrovou rychlostí. Zástupci samospráv a dopravních svazů z Česka, Německa a Polska proto dnes podepsali výzvu svým vládám, aby jednání o obnově trati zintenzivnily.

"Za těch deset let se vlastně nic nezměnilo," řekl při té příležitosti ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Podle něj se už pracuje na prezidentské smlouvě, kterou pak budou muset projednat všechny tři parlamenty. "Výhledově je to na další dva roky. Teprve až bude smlouva podepsána, bude následovat řešení stavu těch kolejí. My tady všichni věříme, že to nedopadne tak, že by bylo nutné tam dopravu zastavit, protože svršek trati je v opravdu špatném stavu," dodal.

Železniční trať ze Žitavy do Liberce vede údolím Lužické Nisy, což si vyžádalo výstavbu několika mostů. Viadukt přes Nisu mezi Žitavou a polským Porajowem svou délkou 741 metrů dodnes patří k nejdelším saským železničním mostům. Trať navázala na železnici od Pardubic, která byla dokončena o sedm měsíců dříve. Přes Polsko dnes vlaky jen projíždějí, starostové ale usilují o obnovení zastávky v Porajowě, která byla po válce zrušena. Otevřelo by to další možnosti vzájemné spolupráce a pro Poláky by se zjednodušila třeba cesta za kulturou do Drážďan nebo Liberce.