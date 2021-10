SPD trvá na nároku být ve vedení Sněmovny, chce jeden silný výbor

Praha - Hnutí SPD trvá podle předsedy sněmovního klubu Radima Fialy na nároku na místo ve vedení Poslanecké sněmovny, přišlo by tak například o informace o chystaných schůzích. Kritizuje to, že koalice Spolu a STAN s Piráty chce zřídit šesté místopředsednické místo pro místopředsedkyni Pirátů Olgu Richterovou. Fiala dnes novinářům řekl, že by hnutí mělo připadnout vedení dvou výborů, jak navrhuje formující se vládní koalice. Na dnešní schůzce se Spolu podle Fialy nezazněla nabídka, jaké kluby by to měly být. Jednání budou pokračovat. SPD si podle Fialy nárokuje jeden silnější výbor, jeden méně významný. Znovu by se měli zástupci SPD s koalicí Spolu sejít za dva týdny.

"Cítíme to jako křivdu, podle výsledků voleb tam jeden člen SPD patří,“ řekl Fiala k pozicím ve vedení Sněmovny.

SPD podle Fialy prosazuje poměrné zastoupení ve Sněmovně na základě výsledků voleb, vznikající vládní koalice proto podle něj SPD zklamala, když oznámila, že s SPD ve vedení dolní komory nepočítá. "Cítíme to jako křivdu, podle výsledků voleb tam jeden člen SPD patří," řekl Fiala. Jednat bude o nároku ještě klub SPD, předseda hnutí Tomio Okamura označil postup koalice za diskriminační, protože nerespektuje vůli voličů.

Fiala připomenul, že v předsednictvu končící Sněmovny je pět místopředsednických postů a SPD v něm zastoupení má. Rozšíření počtu míst tak, aby mohli být účastni všichni zástupci formující se pětikoalice, bude podle Fialy znamenat zvýšení nákladů o 4,5 milionu korun za rok.

Koalice Spolu se Starosty a Piráty v úterý oznámila, že předsedkyní Sněmovny by se měla stát šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, Piráti pak informovali o nominaci Olgy Richterové. Starostové proberou nominaci do vedení dolní komory na čtvrtečním jednání předsednictva. Předseda STAN Vít Rakušan dnes ČTK řekl, že nejpravděpodobněji bude hnutí v předsednictvu Sněmovny reprezentovat Věra Kovářová.