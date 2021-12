SPD napadne vyhlášku, kterou zavede MZd povinné očkování proti covidu-19

Praha - Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) napadne u soudu vyhlášku, kterou se chystá ministerstvo zdravotnictví zavést povinné očkování proti covidu-19 u vybraných profesí. Kvůli diskriminační povaze ji bude chtít zrušit hned poté, co vyjde ve Sbírce zákonů, sdělila ČTK mluvčí SPD Barbora Šťastná. Vyhlášku, která má platit od března příštího roku, ministerstvo zaslalo k připomínkám v pátek. Ve Sbírce zákonů by měla vyjít tento týden. Nastupující koaliční vláda nesouhlasí s povinným očkováním lidí starších 60 let.

Povinné očkování by se podle vlády v demisi mělo týkat lidí nad 60 let a některých profesí, jako jsou zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, vojáci, policisté nebo hasiči. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek řekl, že se povinnost bude týkat i strážníků městské policie, dobrovolných hasičů či mediků.

Jakmile ve sbírce vyhláška vyjde, připraví SPD žalobu na její neplatnost. "SPD požaduje uvedenou vyhlášku zrušit, protože ji považujeme za diskriminační," uvedlo hnutí. Odmítá, aby bylo očkování experimentální vakcínou povinné pod hrozbou pokut. Hnutí připomnělo i vyjádření lékařské vakcinologické společnosti, která nesouhlasí s povinným očkováním pro lidi nad 60 let. "Vrcholem absurdity je potom povinné očkování dobrovolných hasičů," tvrdí SPD.

SPD minulý týden neprosadila ve Sněmovně debatu o povinném očkování. Předseda SPD Tomio Okamura návrh zdůvodnil mimo jiné tím, že je absurdní očkovat zdravé lidi, a to jen na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Bylo by to podle něj za hranou právní i lidské etiky. Sněmovna proto měla podle Okamury uložit vládě, aby povinné očkování proti viru SARS-CoV-2 nezaváděla.

Kandidát na ministra práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v České televizi o víkendu řekl, že nastupující vláda Petra Fialy (ODS) zruší paragraf chystané vyhlášky, který stanoví povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Pokud profesní organizace budou požadovat, aby v jejich oblasti bylo očkování povinné, Fialova vláda je vyslyší, dodal.