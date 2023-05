SPD je zklamaná z odborů. Proti balíčku chce generální stávku, ne pohotovost

Praha - Opoziční hnutí SPD kritizuje vládní konsolidační balíček i postoj odborů k němu. Aby se vláda Petra Fialy (ODS) lekla dopadu svých záměrů, je podle předsedy hnutí Tomia Okamury nutné vyhlásit místo stávkové pohotovosti generální stávku. O souboru opatření, který vláda prezentovala minulý čtvrtek, chce dnes SPD diskutovat na plénu sněmovny formou mimořádného bodu. Okamura také zmínil tři demonstrace organizované hnutím proti vládě pětikoalice, které se sejdou v regionech. Odbory v pondělí vyhlásily s okamžitou platností kvůli rozpočtovým škrtům stávkovou pohotovost, podle Okamury to je málo a hnutí SPD je z toho zklamané.

"Vyzývám odbory, aby pomohly organizovat generální stávku," uvedl Okamura s tím, že po vyhlášení stávkové pohotovosti je pravděpodobné, že se o prázdninách stávka neuskuteční a mohla by tak být až na podzim. Vláda by se podle něj "měla leknout" a nic nebrání tomu, aby se SPD stala lídrem generální stávky.

Stejně jako konsolidační opatření kritizuje hnutí i změny v důchodovém systému, podle šéfa sněmovního klubu SPD Radima Fialy nelze při prodlužování doby pro odchod do penze překročit věk 65 let. O změnách v důchodech budou zástupci hnutí jednat s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) na schůzce v pátek.

Podle Okamury se vládní koalice rozhodla prudce zdražit životy českým občanům i firmám a potrestat pracující rodiny s dětmi, studenty a důchodce. Za nepřijatelné má hnutí i záměry pomalejší valorizace důchodů.

Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem chce snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy Kč. V dalším roce by to mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá podle balíčku se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle prodlužování života. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.

Odbory chtějí o svém dalším postupu rozhodnout potom, co návrhy získají legislativní podobu a projdou připomínkovým řízením.